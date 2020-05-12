染病、死亡人數暴增 慰問卡片賣光光

新冠肺炎疫情造成全美超過8萬人死亡，讓親朋好友得面對生離死別；在實施封城管制之下，親友無法見面表達哀悼之意，使得慰問卡片銷量大增，很多商家都賣光了。

全美第二大卡片製造商American Greetings的創意總監凱莉里克(Kelly Ricker)表示：「在社交距離期間，以手寫卡片的方式向朋友和家人表達關心慰問，對消費者來說意義重大。但在居家避疫禁令之下，廠商要提供充足的貨源非常不容易。」

光用簡訊和社群媒體發文不足以表答慰問之意，但文具店、禮品店和書店紛紛關閉，讓民眾只能前往超商、藥局和大賣場購買卡片。

Great Arrow Graphics公司老闆佛里曼( Alan Friedman)也說：「所有買得到卡片的地方，除了超市和藥局之外全都關了。這讓超市存貨面臨較大壓力，以致都賣光了。」他還透露更有消費者透過網路下單，最後結帳價格高達250美元（約新台幣7455元），買的全是慰問和鼓勵卡片，過去從未見過這種現象。

Curly Girl 設計公司的莉史丹利(Leigh Standley)的慰問卡片訂單也湧進，她說：「幽默鼓舞人心的卡片訂單成長，但生日卡片和結婚賀卡訂單卻少了。」

里克也透露，受到疫情影響，卡片的內容也將有所改變。她說：「卡片的功用在於反映寄件人的心境感受，我們或多或少都被新冠肺炎疫情影響，將顯現在未來的卡片中。」

佛里曼則說他印卡片最主要的工作，便是印出不容易說出口、表達哀悼之意的文字，「必須傳達由衷的慰問之意。對於文字表達能力的需求，也是過去少見的。」而他最喜歡的卡片信息，則是:「充實生命的璀璨，在於永不被遺忘。」