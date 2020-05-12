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聰明防疫 車內消毒秘訣有這些

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，車輛成為人們外出的「保護泡沫」，在居家消毒過後，車子也必須滅菌，確保交通工具不會把病毒帶回家。

消費商品評鑑權威雜誌「消費者報導」(Consumer Reports)指出，車內經常觸碰的表面是最需要消毒之處，包括內外車門把手、方向盤、排擋桿、方向及雨刷桿、任何按鍵及按鈕、座椅調節器、安全帶、鏡子、座位扶手及各種把手等。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，居家消滅新冠病毒的基本工具包括肥皂、水、酒精，以及含有至少70%異丙醇(isopropyl)的消毒濕巾，是最有效的汽車消毒利器。

洗手要洗20秒，清潔車體內部表面也一樣；消毒產品需要多幾秒的時間才能殺死病毒，清潔車內部時，倒了清潔液後多等一下再擦拭。戴上一次性手套進行清潔，以防污染。

大多數仿皮和皮椅有預防氨基鉀酸酯的塗層，太常用以酒精為基底的清潔產品擦拭可能破壞塗層；肥皂因此成為纖維和皮革座椅最安全的清潔選項。溫和的擦拭車體內裝，確保不要大力摩擦；用少量的水，才不會浸濕座墊。

就皮椅而言，清潔後打開冷氣加速除溼是防止龜裂的好方法。

多花點時間清理方向盤，租車網CarRentals.com研究顯示，方向盤的病菌為公共廁所馬桶座墊的四倍。

最後別忘了，車窗關閉時，新冠病毒會在車內累積。若有染病乘客咳嗽，每咳一次病毒濃度就會在車內提高。不過車窗只要保留三英寸的通風空間，就可使病毒消散。所以下次無論你是開自己的車或搭別人的車，即使車內沒有人不舒服，也最好開點窗以保健康。

酒精 新冠肺炎 疫情

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