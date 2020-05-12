美肉品廠員工染疫導致國內缺貨 竟對中國增加出口

美國總統川普下令肉品加工廠保持開放，保護美國食物供應，即便工廠員工已經生病和死亡。一份路透分析美國政府數據顯示，儘管美國消費者面臨肉品短缺，這些加工廠仍不斷增加出口至中國。

公開批評中國大陸處理疫情方式不當的川普於4月28日動用國防生產法，讓工廠繼續運作。川普現在受到部分議員、消費者和工廠員工批評，讓員工身陷風險，有一部分是為了確保中國有足夠的肉品來源。

豬瘟造成全球大量豬隻死亡，中國肉品買家增加國外進口，使得中國豬肉價格飆升至史上新高。這樣的供需狀況使得2019年以來，中國比其他國家以更高的價格向美國購買肉品，甚至高於美國的消費者。

美國最大豬肉生產州愛荷華州的農業部長奈格（Mike Naig）表示，「我們知道過去這段時間出口特別重要，我認為我們此時必須聚焦在滿足國內的需求」。