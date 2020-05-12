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砲口對準民主黨！川普控放寬太慢 賓州州長反擊
全美多數州在新冠肺炎疫情壟罩下逐步解封，但川普總統卻將砲口瞄準民主黨州長，指責賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)放寬速度太慢；而共和黨人士也火力全開，指持續居家避疫違反人權，直呼「濫權、獨裁、專制」。
新冠病毒已造成全美超過8萬人死亡，但川普不顧公衛專家建議，執意快速重啟救經濟。他特別把砲火對準今年總統大選戰況預計將非常激烈的關鍵州，狂批民主黨籍州長沃夫。
他推文表示：「賓州的人民嚮往自由，他們充分了解這是必要的。只為了政治目的，他們在全美放寬緩慢。如果有決定權，他們會可能會拖到11月3日吧。別再操弄政治了，注意安全，快速啟動！」
儘管如此沃爾夫態度依舊強硬，表示若違反防疫禁令，將扣留聯邦紓困基金、撤銷酒類販售執照，甚至取消商家的商業責任保險資格。他也在推特回擊川普：「要我們放棄抗疫這場仗，是非常懦夫的行為。」
但隨後在11日當天的記者會上，川普表示各州重啟經濟的決定權在州長手上。他說：「如果狀況不對，我們會喊停。我們把權力交給州長，但就我看來有些人不夠積極。」
近幾周共和黨人士也卯足全力，猛攻媒體、地方政府、民主黨和居家避疫，鼓吹各地民眾走上州議會抗議。喬治亞州聯邦眾議員海斯(Jody Hice)就痛批「濫權、獨裁、專制」。
亞利桑納州聯邦眾議員、眾院自由黨團主席比格斯(Andy Biggs)則認為，呼籲解封無關黨派，他說：「這是向政府傳遞聲音，民眾因為政府的限制感到痛苦。」
許多共和黨人士也宣稱，持續的居家避疫危及身心健康，使自殺率攀升，更有違憲的疑慮。
司法部長巴維理(William Barr)表示，司法部持續檢視，確保居家避疫不侵犯人權。如果州政府禁令太過極端，他也不排除介入。
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