川普鼓勵復工 染疫顧慮雖降7成民意反對解封

川普總統鼓勵全國恢復經濟活動之際，孟莫斯大學(Monmouth University)民調發現，民眾對感染新冠肺炎的擔憂比4月下降；美聯社民調則指出，仍有71%民眾支持維持居家避疫令，而且多數民眾不支持為爭取放寬禁令的示威者。

孟莫斯大學民調11日指出，42%的人表示，他們「很擔心」家人可能因染疫重病，28%的人則表示「有點擔心」，這兩個數據分別比一個月前的50%和33%都低；新民調也發現，14%民眾「不太擔心」，16%表示「完全不擔心」，分別高於先前民調的9%和7%。不過91%民眾相信疫情結束後，生活能回歸常態。

對於大流行病是否影響個人，56%民眾表示有「重大影響」(低於4月民調62%)，31%表示有「輕微影響」(高於4月27%)，另有13%表示「沒影響」(高於先前的10%)。

孟莫斯大學民調發現意識形態影響對新冠肺炎的看法，25%共和黨人、38%獨立選民與60%民主黨人「非常擔心」家人染疫；25%共和黨人、19%獨立選民與3%民主黨人則表示「完全不擔心」。

多州陸續出現不滿居家避疫令與防疫措施的抗議民眾，不過芝加哥大學神學院(Divinity School)和美聯社-美國民意研究所公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)的新民調發現，多數民眾(55%)不贊成這些抗議民眾，31%表示支持；此民調也發現，最近幾周民眾對防疫措施的支持度趨減。

根據這份聯合民調，更多民主黨人(67%)比共和黨人(51%)反對這些抗議人士，而贊成比例分別為25%和32%。

美聯社民調發現，71%民眾支持僅允許必要外出的居家避疫令，但支持比例比前兩周下滑9個百分點；67%民眾支持餐廳與酒吧歇業，低於先前民調76%的比例。另外，民眾對限制10人民眾集會(82%降至75%)與要求延後非必要醫療照護(68%降至57%)的支持度也都下滑。