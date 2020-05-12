快訊

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

與世衛簽備忘錄限制台灣參與 中國：這不是秘密

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全美小商家重啟經濟 最怕消費者動輒提告

世界日報 / 記者顏伶如╱綜合報導

全美多州本周起將踏上不同寬鬆程度的重啟經濟之路，對於小規模的店家與公司行號來說，眼前最現實的考驗，恐怕將是重新開門做生意後，若有顧客感染新冠病毒，或在防疫措施方面稍有疏漏，就有極高的挨告風險。業界代表指出，小型店家普遍缺乏雄厚資源能夠長期打官司，一旦面臨消費者動輒提告，下場可能是賠錢了事。

小型店家權益倡議團體「全國獨立商業聯盟」(NFIB)日前針對重啟經濟活動而對全美842家業者進行問卷調查。統計結果顯示，目前讓小型店家最為煩惱的問題是，不確定消費者是否願意上門，高達73%受訪業者表示，很擔心疫情之後客源再也無法回流。

統計顯示，小型業者感到擔心的第二個問題，便是消費者動輒提告。約有68%受訪業者對於重啟經濟之後，越來越多顧客可能對店家過失究責，感到十分憂心。

「全國獨立商業聯盟」小型企業法律中心執行主任哈尼德(Karen Harned)指出，小規模店家感到憂慮的是，好不容易撐過疫情難關，「但重新開門做生意之後，將因為消費者大量提出無謂訴訟，結果被搞到關門。」

業界代表指出，讓小型業者感到憂心忡忡的是，個人傷害律師可能把疫情之後經濟重啟當做發大財的好機會。

哈尼德分析，個人傷害律師可以代表消費者或勞工向店家提告的官司，訴訟理由五花八門，包括因為前往消費或上班工作而感染病毒，或者發現餐廳桌子之間沒有確實保持六呎社交距離就逕行提告。

另一方面，小型業者還可能面臨聯邦政府的告訴。對於聯邦政府疫情經濟紓困方案當中的薪資保護貸款計畫(PPP)，如果小型店家得到紓困貸款，卻被發現沒有遵守條文當中的細目規定，就有可能被聯邦政府提告。

由於疫情尚未完全結束，某些小型業者為求慎重起見，寧可延後開門重新做生意的時間。

疫情

延伸閱讀

遠洋漁業憂上岸檢疫問題多 盼爭取再議防疫措施

「防疫旅遊」 最快月底上路 醫護幫行程做體檢安心玩

防疫五月天脫口罩！今無新增病例 本土零確診滿月

向防疫南丁格爾致敬！護理師節嘉義長庚快閃掌聲祝福

相關新聞

川普稱美國檢測領先全球 華郵以實際數字打臉總統

美國總統川普11日在白宮記者會誇口，稱美國新冠病毒採檢本周將超過1000萬件，「是其他國家的幾乎兩倍」。不過華盛頓郵報比...

非裔男慢跑遭兩白人槍殺 為何在美引軒然大波

美國非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）2月在喬治亞州布朗斯威克鎮（Brunswick）慢跑時遭兩名白人槍殺，司...

記者提問觸痛川普玻璃心 扯中國並提前結束記者會

在11日白宮疫情簡報記者會上，華裔美籍的哥倫比亞廣播公司（CBS）記者江維佳（Weijia Jiang）詢問川普，當美國...

想旅遊不能住旅館 露營車銷量大漲

美國經濟十多年來首度因為新冠肺炎疫情步入衰退，露營車(RV)銷售卻看漲。

染病、死亡人數暴增 慰問卡片賣光光

新冠肺炎疫情造成全美超過8萬人死亡，讓親朋好友得面對生離死別；在實施封城管制之下，親友無法見面表達哀悼之意，使得慰問卡片銷量大增，很多商家都賣光了。

聰明防疫 車內消毒秘訣有這些

新冠肺炎疫情延燒，車輛成為人們外出的「保護泡沫」，在居家消毒過後，車子也必須滅菌，確保交通工具不會把病毒帶回家。

美肉品廠員工染疫導致國內缺貨 竟對中國增加出口

美國總統川普下令肉品加工廠保持開放，保護美國食物供應，即便工廠員工已經生病和死亡。一份路透分析美國政府數據顯示，儘管美國...

名導設死亡之鐘嗆川普 未即時防疫害數萬人送命

美國名導尤金杰瑞奇在紐約時報廣場豎起一塊新電子看板，上頭顯示美國2019冠狀病毒疾病部分死亡人數。他說，假如總統川普早點...

砲口對準民主黨！川普控放寬太慢 賓州州長反擊

全美多數州在新冠肺炎疫情壟罩下逐步解封，但川普總統卻將砲口瞄準民主黨州長，指責賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)放寬速度太慢；而共和黨人士也火力全開，指持續居家避疫違反人權，直呼「濫權、獨裁、專制」。

川普鼓勵復工 染疫顧慮雖降7成民意反對解封

川普總統鼓勵全國恢復經濟活動之際，孟莫斯大學(Monmouth University)民調發現，民眾對感染新冠肺炎的擔憂比4月下降；美聯社民調則指出，仍有71%民眾支持維持居家避疫令，而且多數民眾不支持為爭取放寬禁令的示威者。

全美小商家重啟經濟 最怕消費者動輒提告

全美多州本周起將踏上不同寬鬆程度的重啟經濟之路，對於小規模的店家與公司行號來說，眼前最現實的考驗，恐怕將是重新開門做生意後，若有顧客感染新冠病毒，或在防疫措施方面稍有疏漏，就有極高的挨告風險。業界代表指出，小型店家普遍缺乏雄厚資源能夠長期打官司，一旦面臨消費者動輒提告，下場可能是賠錢了事。

傳陸想重談貿協 川普沒興趣

因疫情衝擊經濟，美國總統川普11日說，「中方想重啟第一階段貿易協議，談個更好的版本，但我沒興趣」；美國國務卿龐培歐11日與6國外長開會，也提到要找出疫情源頭、尋求訊息透明與究責，劍指中國大陸。

熱門新聞

川普記者會上被她問到發火：「去問中國」 並憤然離場

要逮捕就逮捕我好了 馬斯克宣布特斯拉重啟加州廠

經濟解析／為何油價看漲？因為這個噩夢正逐漸消退

不再怕錯過漲勢！高盛警告：六理由將讓美股再跌18%

美中重談第一階段貿易協議？ 川普：沒興趣

台積電若赴美設廠 虎視眈眈的三星會如何鞏固訂單?

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。