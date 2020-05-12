全美小商家重啟經濟 最怕消費者動輒提告

全美多州本周起將踏上不同寬鬆程度的重啟經濟之路，對於小規模的店家與公司行號來說，眼前最現實的考驗，恐怕將是重新開門做生意後，若有顧客感染新冠病毒，或在防疫措施方面稍有疏漏，就有極高的挨告風險。業界代表指出，小型店家普遍缺乏雄厚資源能夠長期打官司，一旦面臨消費者動輒提告，下場可能是賠錢了事。

小型店家權益倡議團體「全國獨立商業聯盟」(NFIB)日前針對重啟經濟活動而對全美842家業者進行問卷調查。統計結果顯示，目前讓小型店家最為煩惱的問題是，不確定消費者是否願意上門，高達73%受訪業者表示，很擔心疫情之後客源再也無法回流。

統計顯示，小型業者感到擔心的第二個問題，便是消費者動輒提告。約有68%受訪業者對於重啟經濟之後，越來越多顧客可能對店家過失究責，感到十分憂心。

「全國獨立商業聯盟」小型企業法律中心執行主任哈尼德(Karen Harned)指出，小規模店家感到憂慮的是，好不容易撐過疫情難關，「但重新開門做生意之後，將因為消費者大量提出無謂訴訟，結果被搞到關門。」

業界代表指出，讓小型業者感到憂心忡忡的是，個人傷害律師可能把疫情之後經濟重啟當做發大財的好機會。

哈尼德分析，個人傷害律師可以代表消費者或勞工向店家提告的官司，訴訟理由五花八門，包括因為前往消費或上班工作而感染病毒，或者發現餐廳桌子之間沒有確實保持六呎社交距離就逕行提告。

另一方面，小型業者還可能面臨聯邦政府的告訴。對於聯邦政府疫情經濟紓困方案當中的薪資保護貸款計畫(PPP)，如果小型店家得到紓困貸款，卻被發現沒有遵守條文當中的細目規定，就有可能被聯邦政府提告。

由於疫情尚未完全結束，某些小型業者為求慎重起見，寧可延後開門重新做生意的時間。