川普政府正式發函 阻止退休基金投資陸股
川普政府11日晚間採取行動，阻撓一檔政府退休儲蓄基金投資中國大陸的股票。
知情人士透露，白宮首席經濟顧問庫德洛與國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）已致函勞工部長史卡里亞，表達政府不希望公務員退休儲蓄基金「節約儲蓄計畫」（Thrift Savings Plan）投資中國大陸股票。
此時正值美國總統川普大力抨擊中國大陸未能遏阻新冠病毒疫情蔓延，同時對北京政府能否履行美中第一階段貿易協定表達懷疑之時。
根據福斯財經網（Fox Business）報導，庫德洛與歐布萊恩在寫給勞工部長的信中表示，將資金投入一個追蹤中國股票的基金是危險且不合理的。
另據彭博資訊取得的信函影本，勞工部長史卡里亞接著已致函聯邦退休儲蓄投資委員會主席甘迺迪（Michael Kennedy），要求他停止有關把公務員資金投入含有陸股成分的基金的所有措施。
節約儲蓄計畫原先已預訂要調整500億美元的國際投資資金，以便與MSCI AC世界指數的投資權重保持一致。該指數包括含中國在內的新興市場。
史卡里亞表示，庫德洛與歐布萊恩對計劃中的投資表達投資風險與國安疑慮。
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