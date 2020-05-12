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白宮強烈建議：全美療養院百萬人 兩周內完成檢測

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合11日電

白宮11日強烈建議州長，長照機構的所有居民與職員需在未來兩周內接受新冠肺炎檢測；另外，聯邦衛生官員正擬定重新開放療養院的規定，並提議分階段允許訪客前往受到疫情最嚴重影響且至今仍封鎖的療養院。

副總統潘斯(Mike Pence)在視訊會議告訴州長，聯邦政府強烈建議對療養院所有人員進行檢測；根據美聯社取得的錄音，白宮疫情協調員柏克斯(Deborah Birx)也表示：「療養院所有100萬名居民需在未來兩周檢測，連同職員也要。」她表示聯邦政府會協助各周擴大檢測能力。

至於聯邦政府為何「推薦」而非「強制要求」，川普總統表示考慮推出更嚴格的命令，「我絕對會考慮這麼做…老實說我的有些州長不太注重療養院疫情。」

與此同時，聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)上周外流出一份重新開放療養院的草案，提供三階段開放參考指南，卻引發業界人員與感染控制專家顧慮。

他們認為太快重新開放，恐增加年長居民的感染風險；部分業界人士稱，草案內容太過籠統。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)傳染病助理教授摩根‧卡茨(Morgan Katz)表示：「就算照現有規定，要控制療養院疫情傳播本已充滿挑戰性，因此我認為他們還不該準備開放。」

不過開放的最終指南可能跟原版有大幅差異，目前尚不清出何時完成與公布最終版本；一名消息人士指出，草案指南旨在提供州與地方官員復工依據，供其參考何時與如何邁入復工的下一階段。

CMS發言人並未評論這份外傳的文件，但事後表示，CMS將高度配合利益相關者來規畫未來復工計畫，並強調重視保護居民安全。

當局反覆修改療養院開放草案，顯示保護染疫高風險長者的挑戰不斷，以及當局試圖協助家屬探視住在療養院的家人。

長照業團體「美國衛生保健協會」(AHCA)執行長帕金森(Mark Parkinson)呼籲制定特定門檻，例如提供足夠口罩與其他個人防護設備給居民、職員與訪客；他預估四到六周內無法大規模檢測，所有療養院還需二到三個月才能獲得足夠個人防護設備(PPE)。

疫情 長照 白宮

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