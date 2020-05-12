重啟挑戰大！看白宮「戰疫」 不完美的縮影

在美國多數地區逐漸重啟之際，白宮卻成為國人對抗新冠病毒的不完美縮影。

白宮設下重重抗疫防護，包括快篩、量體溫並要求人們維持社交距離，上周仍有兩名職員確診感染新冠肺炎。

川普總統11日在推特上堅稱，病毒感染「看起來更好了」且「大有斬獲」。

不過，病毒滲透白宮顯示，人們低估職場、學校等地的感染風險。

喬治城大學(Georgetown University)全球衛生法教授高斯丁(Lawrence Gostin)形容，白宮展現了病毒減災(mitigation)「最佳和最糟的」情況。

他說：「就算有能力篩檢和全球頂尖的公衛專家把關，病毒仍趁隙而入白宮；更慘的是，白宮發布希望國人應遵循的指南，自己卻做不到。」

白宮做了以下努力，仍遭病毒入侵，凸顯美國人試圖重返工作崗位的挑戰。

篩檢限制 連白宮都擋不了病毒

新冠肺炎擴散迄今，川普一再重申美國擁有最佳檢測，這在白宮確實如此，任何近距離接近正副總統的人都必須事先受檢。

即便篩檢機制健全，病毒仍到了西廂，繼川普出身海軍的貼身侍從確診後，副總統潘斯的新聞秘書凱蒂‧米勒(Katie Miller)一採陰性，8日確診。

準備回去工作的普通老百姓，絕對無法接受堪比白宮的檢測；就算有檢測，也不見得完美。

國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)說，上周在眾院使用雅培藥廠(Abbott)快篩工具ID Now，卻未能測出一名確診者。

社交距離 如何確保不越6呎線

白宮職員11日接獲指示，進入西廂必須戴口罩，但部分幕僚透露，早就遵守聯邦疾病防治中心(CDC)建議，在未能保持六呎距離的情況下配戴口罩並勤洗手。

白宮園區正常時間有數百名員工，在部分區域，員工得並肩在狹小的走廊或擁擠的空間工作，正如目前許多重新開放的職場，無法保持社交距離和良好衛生。

追蹤接觸 工程浩大卻不能不做

潘斯的幕僚確診後，白宮官員迅速追蹤六名曾與她密切接觸者，所幸全都檢測為陰性。

米勒和川普的軍事顧問確診後，白宮醫療團隊和CDC追蹤專家希望接觸白宮職員的每個人都受檢，這工程浩大卻是重啟經濟前無法掠過的程序。