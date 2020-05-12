聽新聞
test
0:00 / 0:00
川普4月募款勉強贏拜登 手頭累積的現金仍大幅領先
華盛頓郵報報導，美國總統川普4月籌到的競選經費僅勉強贏過民主黨籍對手拜登。
美國官員11日宣布，川普、共和黨全國委員會和其他聯合募款委員會總共籌得6170萬美元，拜登和民主黨全國委員會則以6050萬美元緊追不捨。
但自上任以來即開始為連任籌款的川普，在進入5月時，手頭累積了2.55億美元巨款。
拜登和民主黨全國委員會還沒公布現金總額，截至3月30日，兩個委員會共有現金6230萬美元。正式數據會在5月20日聯邦政府文件公布。
由於疫情來勢洶洶，現場的競選造勢活動停辦，雙方陣營4月時都仰賴線上募款。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言