川普4月募款勉強贏拜登 手頭累積的現金仍大幅領先

全美多州本周起將踏上不同寬鬆程度的重啟經濟之路，對於小規模的店家與公司行號來說，眼前最現實的考驗，恐怕將是重新開門做生意後，若有顧客感染新冠病毒，或在防疫措施方面稍有疏漏，就有極高的挨告風險。業界代表指出，小型店家普遍缺乏雄厚資源能夠長期打官司，一旦面臨消費者動輒提告，下場可能是賠錢了事。

2020-05-12 15:04