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在哪上班不可能保持社交距離？CNN：白宮西廂辦公室
美國CNN報導，如果世界上只有一個工作場所不能遵循社交距離措施，那就是美國白宮的西廂辦公室，因為從大門進去，只要15秒就能抵達總統川普的橢圓辦公室。
除了總統所在的橢圓形辦公室，最高幕僚的辦公室也都位於西廂，裡面空間狹小，有些辦公室的空間跟桌子差不多大。
川普11日表示，他已經下令要求進入白宮西廂辦公室的所有人員，必須全天候戴口罩，也必須保持社交距離。
白宮接連爆出疫情，先是川普的貼身隨扈確診，接著副總統潘斯的新聞秘書米勒（Katie Miller）也證實感染新冠肺炎。外界感到震驚的是，新冠病毒離美國總統和其指定繼位者愈來愈近，且白宮確切感染人數恐怕已超過通報人數。正如白宮資深經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）10日所說，「（到白宮）上班很可怕」。
然而，採取更嚴厲措施阻止白宮成為新冠肺炎熱點，將與川普的政治言論相違背。他拒絕戴口罩，且認為是時候讓民眾復工和返校，並聲稱不需要普篩。但是，若病毒能穿透白宮內部的聖殿，他要如何面不改色的主張每個人都很安全呢？
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