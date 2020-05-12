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川普記者會上被她問到發火：「去問中國」 並憤然離場

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
美籍華裔女記者江維佳11日在白宮記者會上提問，美國總統川普明顯不高興她的問題，叫她「去問中國」。路透
美籍華裔女記者江維佳11日在白宮記者會上提問，美國總統川普明顯不高興她的問題，叫她「去問中國」。路透

美國總統川普周一（11日）在白宮記者會上因兩名女記者提問發火，突兀結束問答環節並憤然離場。

在玫瑰園召開的這場記者會，原本是想給川普一個吹噓病毒檢測增加的機會，川普開講並回覆問題近一小時。

但記者會一開始就不順，川普宣布撥款給各州協助進行檢測的經費是10億美元。但白宮官員說是110億美元，白宮發言人稍後也予以證實，而且這筆款項經由國會早已立法通過的《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全（CARES）法案》撥款，令外界質疑為何擱置三周之後拿出來當重大政績宣傳。

川普接著細數個人防護用品、呼吸器和其他美國已生產和分配的抗疫必要裝備的數量。

他發脾氣發生在問答環節。當美國電視台《CBS》白宮特派記者江維佳問，「您多次說過，在檢測上，美國做的遠比任何其他國家都要好」，川普回答「沒錯」。

華裔的江維佳追問：「那事重要嗎？如果每天都還有美國人丟掉性命，每天都看見更多確診案例，為什麼這對您來說是一場全球賽事？」

川普回答：「全球各地都有人喪命。也許那是你該拿去問中國的問題。不要問我。問中國，好嗎？」

川普轉請下一名記者提問，但江維佳繼續發言：「總統先生，為什麼您有針對性的對我說這個？」

川普顯然動怒：「我沒針對任何人。我說給任何問這種卑鄙齷齪問題的人聽。」

「那並不是卑鄙齷齪的問題。」江維佳追問：「那事重要嗎？」但川普已經不想理她：「還有其他人（要問問題）嗎？」然後他點名美國有線電視新聞網（CNN）的柯琳絲：「好的，沒錯，請開始，後面那位。」

柯琳絲拿到麥克風：「我有兩個問題。」

川普卻說：「不了，就這樣。換前面的人。」

柯琳絲：「但你指向我，總統先生，我有兩個問題。」

川普說：「下一位，請下一位。」他不再看柯琳絲。

柯琳絲抗議：「但你點了我。」

川普說：「我點了。你沒有回應，現在我點另一名在後面的年輕小姐。」

柯琳絲表示：「我只是想讓我的同事講完話。」但川普打斷她：「各位先生小姐，非常謝謝你們。感謝。非常謝謝你們。」然後他轉身走掉。

川普 白宮 記者會

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