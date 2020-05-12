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美參院無異議通過 促國務院協助台灣重獲WHO觀察員身份
美國參議院一致通過一項法案，要求國務卿龐培歐協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員的身份。
據彭博報導，這項法案要求國務院回報有關台灣以觀察員的身份參與WHO的世界衛生大會，並具體陳述有關協助支持台灣重獲觀察員身份的進度。
此法案由參院軍事委員會主席、共和黨參議員殷霍夫（James Inhofe）發起，是強化台灣和全球官方和非官方關係的一環。
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