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美中重談第一階段貿易協議？ 川普：沒興趣

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普。 報系資料照
美國總統川普。 報系資料照

因疫情衝擊經濟，傳出北京將尋求與美國重啟協商第一階段貿易協議的機會，調整協議內容，讓中國大陸更有機會獲益。美國總統川普11日答覆記者提問證實此事，他說，「我聽說了，我沒興趣，一點興趣都沒有」。

川普在白宮玫瑰花園說，他已聽聞此項消息，中方想要談個更好的協議版本，讓中國大陸可以獲利更多，但中國大陸數十年來占美國便宜，直到川普政府才與中國大陸談定貿易協議，因此他沒有興趣就第一階段重新協議，且稱要看看中國大陸如何履行現階段已簽署的協議內容。

【中央社／華盛頓11日綜合外電報導】

美國總統川普今天表示，無意與中國重新協商雙方已簽訂的貿易協議。

有報導指中國正在研究重新協商一月簽署的貿易協議，當被問及此事，川普告訴媒體：「我沒興趣。」

他說：「一丁點興趣也沒有。讓我們看看他們是否會遵守自己簽訂的協議。」

華盛頓和北京兩方今年一月達成初步貿易協議。

本月8日，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通電話，證實雙方都同意落實第一階段的協議內容。

根據協議，川普政府同意一律延後進一步增收關稅，北京當局則承諾未來兩年的進口規模，要以2017年為基準再增加2000億美元。

川普 北京

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傳陸想重談貿協 川普沒興趣

因疫情衝擊經濟，美國總統川普11日說，「中方想重啟第一階段貿易協議，談個更好的版本，但我沒興趣」；美國國務卿龐培歐11日與6國外長開會，也提到要找出疫情源頭、尋求訊息透明與究責，劍指中國大陸。

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