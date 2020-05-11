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紐約兒童罹患神祕炎症增至85例3死亡 通報全美

世界日報 / 記者和釗宇╱紐約報導
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，州內因患與新冠肺炎相關的多系統炎症反應綜合症(multi-system inflammatory syndrome)的兒童病例數量已增至85人，目前州衛生廳仍在調查這種原因不明的新病。圖／紐約州長辦公室提供
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，州內因患與新冠肺炎相關的多系統炎症反應綜合症(multi-system inflammatory syndrome)的兒童病例數量已增至85人，目前州衛生廳仍在調查這種原因不明的新病。圖／紐約州長辦公室提供

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)10日表示，州內因患與新冠肺炎相關的多系統炎症反應綜合症(multi-system inflammatory syndrome)的兒童病例數量已增至85人，目前州衛生廳仍在調查這種原因不明的新病，將情況通報其他49州和聯邦疾病防治中心(CDC)；他還呼籲國會盡快通過針對各州府的救濟法案，不要給裁員的企業補貼。

州府此前表示，此症患兒年齡多在嬰幼兒至小學年齡之間，患病症狀與川崎氏病(Kawasaki Disease)或中毒性休克綜合症(Toxic Shock Syndrome)相吻合，會出現持續五天以上的高燒、發疹、腹痛、嘔吐、皮膚顏色出現變化、難以進食、呼吸急促、胸痛、心跳加速，最終導致心跳停止；儘管多數患兒帶有新冠抗體或檢測呈陽性，但目前尚無證據顯示兩者有關聯。

葛謨表示，這種離奇炎症已導致紐約三名兒童死亡，另有兩個死亡案例正在調查，目前州衛生廳正在調查所有病例；但他承認所知不多，呼籲所有有症狀的家庭立刻就醫，「這個病症和新冠病毒一樣，很多事情都未知的」。

葛謨還表示，受疫情影響，紐約州的稅收預計未來四個財年將減少610億元，未來兩年州府因應疫情的支出將每年增加50億元；他呼籲國會下周立即通過援助各州的法案，並表示紐約州今年需要350億元才能彌補因疫情造成的損失。

葛謨呼籲制訂「美國人優先」法案(The Americans First Law)，所有無法將員工數量恢復至疫情之前水平的公司，不得接受聯邦救濟。他表示，聯邦政府不應再犯2008年金融危機時的錯誤，用納稅人的錢去救濟大銀行，結果大多數納稅人卻未受益。

他表示，疫情已造成很多公司裁員，失業人數劇增，「企業需要裁員來增加利潤，但若政府給裁員的企業發補貼，這類企業就會拿到補貼和裁員的雙重好處，卻把失業的員工甩給政府去救濟，相當於納稅人有雙重負擔，這對工薪階層不公平」。

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