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疫情下辦公室變了 桌上豎隔板口罩成日常

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
疫情仍未完全消除之際，美國各州積極推動重啟經濟，許多勞工回到工作崗位時，將發現辦公地點出現大大小小的改變。 美聯社
疫情仍未完全消除之際，美國各州積極推動重啟經濟，許多勞工回到工作崗位時，將發現辦公地點出現大大小小的改變。 美聯社

疫情仍未完全消除之際，美國各州積極推動重啟經濟，許多勞工回到工作崗位時，將發現辦公地點出現大大小小的改變。過去幾年來，開放式空間、共享工作空間、員工咖啡廳等，在過去幾年蔚為風潮，但接下來辦公室場所的主流趨勢將是防噴嚏隔板(sneeze guard)。

多半以塑膠玻璃(plexiglass)製成的這道隔板，可以架設在辦公桌邊緣，減少員工在工作場合接觸新冠病毒。受到疫情影響，接下來可能變得普遍的另一個亮點，則是「乾洗手」手部酒精消毒液直接安裝在辦公桌上的某處，取用口做成90度角設計，方便隨時使用。

為了增進空氣流通，辦公地點可能加裝可以讓空氣向下流動卻不會往上噴氣的濾網設備。窗戶則固定開啟，確保新鮮空氣進入室內。員工集體開會、討論的場地則移到戶外舉行，以降低病毒傳播與感染的機率。

不管是規模較小的公司行號，或是華爾街大型企業，目前都討論著辦公地點的設計與布置，應該如何針對疫情做出調整。但這些改變是否可以達到確保員工健康安全的終極目標，如今仍是未知數。

辦公室家具設計兼製造商諾爾(Knoll)職場設計部門副總監魏米爾(Tracy Wymer)便說：「我們不是傳染疾病專家，我們只懂設計家具。」

美國頂尖的傳染疾病專家、爾灣加州大學(University of California, Irvine)流行疾病及傳染防治醫學主任黃蘇珊(Susan Huang，音譯)上班的辦公室，長久以來就在辦公桌周圍裝設著高聳的塑膠材質隔板。她表示，當初這種設計並非針對新冠病毒，只是在降低噪音的前提之下，希望能夠保持合作互動的氣氛。

黃蘇珊強調，若要加強職場安全健康，並不只是加裝塑膠隔板就能達成。她表示，上周辦公室恢復上班，第一件事就是針對衛生新規開會。其中一場會議裡，她發給所有員工一人一瓶乾洗手與一個口罩，並且告知必須「全天戴口罩」，也說明了戴口罩的正確方式，還有實施這項規定的原因為何。

由於許多改變需要時間，也需要考慮成本，因此許多雇主現階段可能不會投注巨額經費為辦公室重新裝潢，而是直接允許員工繼續在家遠距上班，如此一來既可節省開銷，又可確保安全。

數位筆記簿軟體公司Evernote總顧問史提克(Susan Stick)指出，改讓員工在家上班，過去這段日子成效良好，「這條路一旦踏上，就很難回頭了。」

疫情 口罩

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