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居家上班成趨勢 谷歌、臉書延至明年

世界日報 / 編譯陳韻涵林育正／綜合報導
受到新冠肺炎疫情影響，多數企業讓員工遠距辦公；儘管經濟逐步重啟，科技業龍頭臉書(Facebook)和谷歌(Google)預計將居家辦公至明年 路透
受到新冠肺炎疫情影響，多數企業讓員工遠距辦公；儘管經濟逐步重啟，科技業龍頭臉書(Facebook)和谷歌(Google)預計將居家辦公至明年 路透

受到新冠肺炎疫情影響，多數企業讓員工遠距辦公；儘管經濟逐步重啟，科技業龍頭臉書(Facebook)和谷歌(Google)預計將居家辦公至明年；紐約時報(New York Times)和有線電視新聞網(CNN)將實施至9月或夏末再決定下一步。

臉書和谷歌皆宣布大部分員工至少到年底，可選擇在家辦公，但辦公室預計在夏天開放，讓有需要的同仁進駐工作。雖然新冠肺炎疫情在重災區紐約的疫情已趨緩，但其他地區又見增幅，全美每日仍有2萬人確診；科技龍頭的決策，也顯示出企業高層對於疫情將如何發展，抱持極高的不確定性。

紐時發行人薩茲柏格( A.G. Sulzberger)、執行長和總裁湯普森(Mark Thompson)、營運長樂凡(Meredith Kopit Levien)以及財務長卡普托(Ronald Caputo)日前署名在給員工的備忘錄中寫道，「不確定讓大多數員工到辦公室上班是否安全」，紐時高層未來幾周將探索「遠距工作的長程願景」。

其他新聞機構已思忖讓大多數職員安全地回到各自辦公室的計畫，CNN總裁朱克(Jeff Zucker)先前已表示，CNN職員不應預期在夏末之前，「依任何顯著形式」實際回到辦公室。

對企業來說，居家辦公不只降低染疫風險，更讓家有幼童的員工無後顧之憂。現今通訊軟體和協作平台日漸成熟，在家工作的效率不輸傳統工作模式。通訊軟體Slack資深副總克沃克(Robby Kwok)就表示：「管理100%遠端辦公的公司，比管理一半在家一半在辦公室的公司容易多了。」

如此一來，更省下開車通勤時間，科技公司 DocuSign人資總監瓊恩‧柏克(Joan Burke)就說：「我預測居家辦公將更常見。」

近期一項線上調查顯示，居家上班不僅能延緩疫情擴散，還有諸多好處，諸如省下租貸共享辦公室和通勤的費用等，在家上班的效率和生產力也較高。

這項由YouGov、今日美國(USA TODAY)和領英(LinkedIn)4月間透過線上進行的問卷調查，探詢2001名18歲到74歲專業人士的居家辦公經驗，54%的受訪者回報，居家辦公的生產力提高，因為71%的人省下通勤時間，61%的人較少因同事分心，39%的人則較少開會。

但史丹福大學經濟學教授布魯姆(Nicholas Bloom)提出不同觀點，指出在家工作，動力和創造力恐不如以往，他說：「這種模式聽起來更接近零工經濟。」另一方面，對企業來說，員工向心力可能不如傳統企業，流動更加頻繁。

但高德納諮詢公司(Gartner)副總克魯普(Brian Kropp)認為，整體來說居家辦公仍是利多於弊。他說：「就算員工生產力下降5%，公司卻能省下20%的租金或房地產支出，整體獲利仍舊成長。」

在家工作 疫情 新冠肺炎

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