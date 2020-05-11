紐約州新規：養老院員工兩周檢測一次 陽性老人禁送回

紐約州養老院中5%的人口在今年的新冠疫情爆發後死亡，在全美十分突出；紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)10日要求所有無力為老人提供正常照護服務、無法收治新冠病人的養老院，須聯繫州衛生廳將老人轉送至其他醫療機構，更要求所有養老院工作人員兩周檢測一次，同時禁止醫院不得將核酸檢測仍為陽性的老人送回養老院，違者將被吊銷執照。

「紐約時報」統計的數據顯示，儘管全美僅有11%的新冠確診病例出現在養老院等長期照護場所，但養老院的新冠死亡人數卻占總死亡人數的超過三分之一；紐約州衛生廳的數據顯示，截至10日，全州養老院的確診新冠死亡病例已達2598例，另有2646例疑似死亡病例，總共5244例已占全州養老院總人口10萬1518人的5.2%，確診死亡人數占全州死亡病例總數的12%。

葛謨表示，養老院是高危人群聚集的高危場所，現在已是防疫工作面臨的首要問問題；此前州府公布多項措施防止養老院感染，包括限制探視、增加物資庫存、監測員工身體狀況等；他表示，紐約州有超過10萬老人住在養老院，為全美最多，但養老院的新冠死亡率12%，為全美第34位。

葛謨說，州府不再允許醫院將未康復的新冠病人送回養老院，患者必須檢測呈陰性才能出院；這項規定推翻了州衛生廳3月25日出台的規定，該規定要求養老院不得拒絕接收新冠或疑似新冠病人；儘管葛謨此前多次強調養老院的危險性，但此項規定一直被認為更容易將傳染源帶進養老院，廣受批評。

他說，目前州府已增加大了檢測能力，可以為養老院提供足夠的檢測；而且疫情前期全州已經增加了4萬張病床，再加上多個新冠專用臨時醫院，全州醫療系統有能力為無法在養老院療養的老人提供醫療照護；葛謨表示，全州新建的六座新冠專用臨時醫院到今年底之前都不會關閉。