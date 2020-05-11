雷傑納隆製藥：正研發抗體治療藥 但美國製造能力有限

打擊新冠肺炎疫情露曙光，製藥公司雷傑納隆(Regeneron)10日表示正在研發治療用藥，但警告美國製造新冠肺炎潛在用藥與疫苗的能力有限；嬌生(Johnson & Johnson)預計9月擴大疫苗生產並準備臨床實驗，目標是在明年生產10億劑疫苗。

雷傑納隆執行長施萊弗(Leonard Schleifer)10日在有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目中表示，等美國可製造與分發新冠肺炎疫苗和療方時，健康照護機構必須已就定位。

施萊弗表示：「美國的分送能力沒問題，我不擔心；但另一方面，製造能力的話……我認為我們能力有限。」他認為美國生產治療用藥的能力有限，例如雷傑納隆目前正使用抗體治療新冠肺炎，而且疫苗仍不足。

施萊弗說：「萬一2021年、2025年或2032年出現冠狀病毒，我們從這波大流行病能學到的教訓就是我們必須有提高現有能力，這樣才能救到每個人。」

他也樂觀認為，新冠肺炎用藥或疫苗終會出現，有很多大公司正在努力中，只是目前仍不知何時。

雷傑納隆總裁兼首席科學官揚科普路斯(George Yancopoulos)與史托費爾聯合訪問中指出，該公司需要嬌生與其他生技公司的協助，在疫苗問世前，提供預防與治療方法。

嬌生積極研發新冠肺炎疫苗，科學主管史托費爾(Paul Stoffels)10日在「美國廣播公司」(ABC)「本周」(This Week)節目表示，嬌生持續擴大生產並準備9月進行臨床試驗，他希望擁有數據並在年底前開始研發疫苗；嬌生希望明年可生產10億劑疫苗。

主持人史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)詢問此目標是否務實，史托費爾回應臨床實驗需要一段時間，但今年是否有望出現疫苗，這取決於聯邦食品暨藥物管理局(FDA)判定是否可使用疫苗。

史提法諾普魯斯又問，若無疫苗，新冠肺炎是否會消退；史托費爾回應能這樣最好，但因為新冠肺炎在全球蔓延又快又廣，他認為要有疫苗才能控制疫情。