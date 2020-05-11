不顧CDC反對 白宮擬重推機場體溫篩檢

據「今日美國報」(USA Today)取得的內部文件，白宮不顧聯邦疾病防治中心(CDC)強烈反對，打算重新推動飛機乘客體溫檢測來篩檢新冠病毒；主要航空公司行業團體9日表示支持聯邦運輸安全局(TSA)的相關決策。

路透也報導，代表美國航空(American Airlines)、聯合航空(United Airlines)、達美航空(Delta Air Lines)、與西南航空(Sothwest Airlines)等全美多家大型航空公司的美國航空協會(Airlines for America)表示，體溫檢測「將為旅客與航空公司及機場職員提供多一層保障；量體溫也能讓民眾更有信心，對於重振航空旅行與我國經濟來說非常重要。」

美國航空協會也說，TSA的體溫檢測「將確保依照標準流程進行」。

邊疆航空(Frontier Airlines)7日已說自6月1日起將針對所有旅客及工作人員進行體溫檢測，體溫超過華氏100.4度的任何人都將被擋下。

一名官員9日說，相關決策尚未制定，但政府機構與全美各家航空公司正密切協商，最快下周可望做出決定；可能會推動先導計畫，或先在全美最大的數座機場推行。

但是政府機構將如何處置體溫高而不能搭機的人，仍存在諸多問題。

白宮下達指令，要在全美20座機場檢查旅客是否出現發燒症狀；而近期電郵顯示，CDC科學家試圖說服政府重新考慮。

CDC先前就曾篩檢自中國返美旅客，卻無法阻止新冠肺炎疫情蔓延至美國。

CDC全球減緩疫情與隔離主任賽隆(Martin Cetron)7日寄電郵給國土安全部官員時，質疑CDC執行這項機場計畫的法定權限，並在郵件結尾處寫道：「請不要讓CDC承接此任務。」

但根據會議紀錄，白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)仍繼續推行，指示國安部宣布該機場篩檢計畫，而這項顯而易見的計畫可望讓旅客逐漸恢復信心。

梅杜斯說，發燒旅客將交由CDC受理；完整計畫尚未完成。