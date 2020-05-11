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民調：3分之2美國民眾反對草率解封 黨派嚴重分歧

世界日報 / 編譯周芳苑╱綜合10日電

最新調查顯示，多數民眾反對解封措施、重新開放，認為此時開放對人命帶來的風險超過隔離所造成的經濟損失，這也顯示出黨派間的明顯分歧。

根據美國廣播新聞╱艾普索斯(ABC News/Ipsos)民調，將近三分之二受訪者認為，現在解封將導致更多死亡人數，但略多於三分之一的人同意立即開放，可減少對經濟的負面影響。

這也顯示出黨派間的嚴重分歧，支持現在開放的受訪者中，民主黨人士只有6%、共和黨多達65%。

基於病毐的致命威力，92%民主黨人士和35%共和黨人士反對立即開放；獨立人士中，目前有36%支持開放，另有63%反對。

這項調查並詢問受訪者是否同意接受安全有效的疫苗， 四分之一說，即使開發出安全有效的疫苗，他們也不太可能接種，約四分之三說可能接種。

不過，對接種疫苗的態度並沒有黨派色彩，可能會接受疫苗的受訪者中，民主黨和共和黨人士比例相當。

最近蓋洛普（Gallup）民調顯示，84%受訪者認為孩子接種疫苗很重要，低於2001年為94%，們對疫苗的信心一直下降

有關解封的民意調查進行兩天，期間全美因疫情而死亡者超過7萬人，川普總統並一改原有解散白宮病毐專案小組的態度，宣布無限期致力開發疫苗和治療藥物。

儘管確診病例繼續攀升，愈來愈多州本周開始放寬封鎖。川普總統接受美國廣播公司「今晚世界新聞」(World News Tonight)主播繆爾(David Muir)獨家專訪時承認，重新開放可能有更多死亡人數，但大家要學習保持社交距離、勤洗手等等。

在八個星期的民意調查中，除了3月其中一星期外，支持川普總統決策的比例一直在40%出頭徘徊，連續第二週有42%的人贊成，57%反對。

川普同政黨的人有87%同意他的危機處理，民主黨贊同者只有8%； 反對者則是共和黨13%、民主黨92%。

對於感染病毒的擔憂，調查沒什麼變化，77%受訪者擔心被感染，23%並不擔憂。

全美實施隔離又過了一個月，22%受訪者為因應疫情而在家工作，高於3月中旬時的3%，24%受訪者仍到工作場所工作， 比危機剛爆發時的55%下降。在目前沒有工作的人中，20%的人因疫情而失業。

疫苗 民主黨 在家工作

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