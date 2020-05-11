美失業大軍湧現 州政府財務吃緊不影響領救濟金

失業大軍湧現。越來越多州向聯邦政府求援，為新冠病毒疫情導致失業的數百萬美國民眾，提供失業救濟金。

有線電視新聞網(CNN)報導，儘管部分州的失業救濟信託基金將用盡，也面臨嚴重預算赤字問題，申請或領取失業救濟金的民眾仍不會受影響；不論當州財務狀況如何，他們每周仍將收到失業金。

受到全美封鎖措施影響，4月有破紀錄的2050萬人失業；加州是目前唯一使用聯邦貸款支付失業救濟金的州。5月失業人數預計還會再增加。

財政部指出，加州目前帳目結餘14億元，但本月獲准領取多達40億元。

加州自3月中旬以來已受理共計410萬元的失業救濟申請，並已支付總計89億元當州及聯邦救濟金。

除加州外，康乃狄克州、夏威夷州、伊利諾州、麻州、紐約州、俄亥俄州、德州、西維吉尼亞州等八州，也都獲准在5月借貸聯邦資金，共計145億元。

但因為部分州為接下來多個月請領資金，總額勢必更多；例如，紐約州就獲准在接下來數月借貸最多40億元。

各州都必須按比例支付失業保險，通常最多達26周；但各州不會因為國會3月底通過失業救濟方案的歷史性擴張而陷入困境。

聯邦政府須支付暫定每周額外給付的600元失業救濟金、延長13周的救濟時間、針對受新冠病毒疫情影響的特殊族群短期放寬條件發放的救濟，以及對打零工者、自雇者、與特約聘雇人員的補助；救濟增額共計約耗資2500億元。

經濟衰退時，各州向聯邦政府申請貸款的情況並不罕見；經濟大衰退(Great Recession)期間，35州與維京群島(Virgin islands)前所未見地向聯邦政府借錢；截至2010年底，各州向聯邦政府貸款總額達420億元。

儘管各州可以遞延今年借貸的利息，最終可能仍須償還，而雇主恐須繳納更高額稅金以償還債務。

其他選擇包括：發行公債，或提取各州的別項資金，但多數州都因為收入減少且預算破洞持續擴大而無法這樣做。

經濟大衰退過後，有幾個州削減失業補助，藉以減少雇主稅務負擔；這種情況可能會再次發生。