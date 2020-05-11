快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

美失業大軍湧現 州政府財務吃緊不影響領救濟金

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合報導
CNN：就算當州資金用盡，還是會發失業救濟金。 路透社
CNN：就算當州資金用盡，還是會發失業救濟金。 路透社

失業大軍湧現。越來越多州向聯邦政府求援，為新冠病毒疫情導致失業的數百萬美國民眾，提供失業救濟金。

有線電視新聞網(CNN)報導，儘管部分州的失業救濟信託基金將用盡，也面臨嚴重預算赤字問題，申請或領取失業救濟金的民眾仍不會受影響；不論當州財務狀況如何，他們每周仍將收到失業金。

受到全美封鎖措施影響，4月有破紀錄的2050萬人失業；加州是目前唯一使用聯邦貸款支付失業救濟金的州。5月失業人數預計還會再增加。

財政部指出，加州目前帳目結餘14億元，但本月獲准領取多達40億元。

加州自3月中旬以來已受理共計410萬元的失業救濟申請，並已支付總計89億元當州及聯邦救濟金。

除加州外，康乃狄克州、夏威夷州、伊利諾州、麻州、紐約州、俄亥俄州、德州、西維吉尼亞州等八州，也都獲准在5月借貸聯邦資金，共計145億元。

但因為部分州為接下來多個月請領資金，總額勢必更多；例如，紐約州就獲准在接下來數月借貸最多40億元。

各州都必須按比例支付失業保險，通常最多達26周；但各州不會因為國會3月底通過失業救濟方案的歷史性擴張而陷入困境。

聯邦政府須支付暫定每周額外給付的600元失業救濟金、延長13周的救濟時間、針對受新冠病毒疫情影響的特殊族群短期放寬條件發放的救濟，以及對打零工者、自雇者、與特約聘雇人員的補助；救濟增額共計約耗資2500億元。

經濟衰退時，各州向聯邦政府申請貸款的情況並不罕見；經濟大衰退(Great Recession)期間，35州與維京群島(Virgin islands)前所未見地向聯邦政府借錢；截至2010年底，各州向聯邦政府貸款總額達420億元。

儘管各州可以遞延今年借貸的利息，最終可能仍須償還，而雇主恐須繳納更高額稅金以償還債務。

其他選擇包括：發行公債，或提取各州的別項資金，但多數州都因為收入減少且預算破洞持續擴大而無法這樣做。

經濟大衰退過後，有幾個州削減失業補助，藉以減少雇主稅務負擔；這種情況可能會再次發生。

失業 疫情

延伸閱讀

廣明在美官司 惠普緊咬不放

特斯拉總部 喊遷離加州

紐約州3兒童死於罕見炎症 或與SARS-CoV-2病毒有關

為什麼紐約州長和名主播都向她爭寵？外界超好奇

相關新聞

紐約兒童罹患神祕炎症增至85例3死亡 通報全美

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)10日表示，州內因患與新冠肺炎相關的多系統炎症反應綜合症(multi-system inflammatory syndrome)的兒童病例數量已增至85人，目前州衛生廳仍在調查這種原因不明的新病，將情況通報其他49州和聯邦疾病防治中心(CDC)；他還呼籲國會盡快通過針對各州府的救濟法案，不要給裁員的企業補貼。

疫情下辦公室變了 桌上豎隔板口罩成日常

疫情仍未完全消除之際，美國各州積極推動重啟經濟，許多勞工回到工作崗位時，將發現辦公地點出現大大小小的改變。過去幾年來，開放式空間、共享工作空間、員工咖啡廳等，在過去幾年蔚為風潮，但接下來辦公室場所的主流趨勢將是防噴嚏隔板(sneeze guard)。

居家上班成趨勢 谷歌、臉書延至明年

受到新冠肺炎疫情影響，多數企業讓員工遠距辦公；儘管經濟逐步重啟，科技業龍頭臉書(Facebook)和谷歌(Google)預計將居家辦公至明年；紐約時報(New York Times)和有線電視新聞網(CNN)將實施至9月或夏末再決定下一步。

紐約州新規：養老院員工兩周檢測一次 陽性老人禁送回

紐約州養老院中5%的人口在今年的新冠疫情爆發後死亡，在全美十分突出；紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)10日要求所有無力為老人提供正常照護服務、無法收治新冠病人的養老院

雷傑納隆製藥：正研發抗體治療藥 但美國製造能力有限

打擊新冠肺炎疫情露曙光，製藥公司雷傑納隆(Regeneron)10日表示正在研發治療用藥，但警告美國製造新冠肺炎潛在用藥與疫苗的能力有限

不顧CDC反對 白宮擬重推機場體溫篩檢

據「今日美國報」(USA Today)取得的內部文件，白宮不顧聯邦疾病防治中心(CDC)強烈反對，打算重新推動飛機乘客體溫檢測來篩檢新冠病毒

美失業大軍湧現 州政府財務吃緊不影響領救濟金

失業大軍湧現。越來越多州向聯邦政府求援，為新冠病毒疫情導致失業的數百萬美國民眾，提供失業救濟金。

民調：3分之2美國民眾反對草率解封 黨派嚴重分歧

最新調查顯示，多數民眾反對解封措施、重新開放，認為此時開放對人命帶來的風險超過隔離所造成的經濟損失，這也顯示出黨派間的明顯分歧

美爆關廠潮！放無薪假一個月後變永久失業…

美國各地工廠正從無薪假邁向永久關閉，顯示新冠肺炎病情重創產業經濟。

最糟狀況尚未到來？美財長：失業率恐已達25％

美國財長米努勤10日表示，美國失業率可能早已達25%，美國若不盡快復工，經濟恐遭永久傷害。白宮經濟顧問哈塞特則認為5月和6月失業率可能增至20%；白宮也開始與國會兩黨私下討論新一輪的紓困方案，雖然川普政府部分高層擔心紓困支出過大，但川普對於縮減赤字興趣缺缺。

美國會兩黨推防疫策略 研擬第5波援助

川普總統致力擺脫新冠病毒疫情陰霾，許多州也已開始重啟經濟；在缺乏聯邦全面計畫的情況下，國會兩黨議員正致力推動影響廣泛的全國病毒檢測策略，並準備推出第五波援助方案，希望能夠防止疫情捲土重來

各國防疫不擇手段 美擬控中國偷疫苗資料

美國聯邦調查局（FBI）與國土安全部準備發布警告，稱中國訓練有素的駭客與諜報人員正努力竊取美國為遏止新型冠狀病毒疫情而研...

熱門新聞

今天開盤前 五件國際事不可不知

美爆關廠潮！放無薪假變永久關閉 供白宮瓷器廠也關了

比特幣更近「減半」反而大跌 羅比尼痛批騙局

吳哥遺址出土千年巨龜雕塑 龜殼上方蓋內可能暗藏寶藏

澳媒：中國開出第一槍 揚言課徵澳洲大麥關稅

專家：新冠病毒必源自武漢實驗室 野味市場說不通

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。