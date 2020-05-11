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美國會兩黨推防疫策略 研擬第5波援助

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合10日電
美國會兩黨推動防疫策略，研擬第五波援助。 美聯社
美國會兩黨推動防疫策略，研擬第五波援助。 美聯社

川普總統致力擺脫新冠病毒疫情陰霾，許多州也已開始重啟經濟；在缺乏聯邦全面計畫的情況下，國會兩黨議員正致力推動影響廣泛的全國病毒檢測策略，並準備推出第五波援助方案，希望能夠防止疫情捲土重來。

一名資深共和黨聯邦議員希望成立類似戰時的公衛基金；國會也正在準備第五波新冠病毒援助方案，紐約州聯邦參議員、參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)稱之為「羅斯福式」的努力；該方案由民主黨人主導，並由共和黨人監督，部分共和黨人也已表態贊同部分條文。

川普總統將疫情下一階段因應相關決策權，從聯邦政府下放至各州政府；他希望各州州長能建立檢測體系，並自行採購醫療設備，還說聯邦政府是「最後手段的供應者」；白宮新冠疫情工作小組也已停止每日簡報。

政府已頒布重啟各州與地方經濟的指南，卻擱置聯邦疾病防治中心(CDC)專家提出更詳細的17頁報告。

華盛頓大學(University of Washington)模式預估，隨著各州居家避疫限制令逐漸鬆綁，今年夏天死於新冠肺炎的人數恐增至近二倍，自本月8日的逾7萬人，增至8月初的13萬7000人。

參議院過去一周已重新開始運作，而多數眾議員仍未復工。

聯邦疾病防治中心(CDC)前主任費和平(Tom Frieden)在眾議院撥款委員會(House Appropriations Committee)出席作證時，概述一份十點策略；他也警告，還需要等很久，經改良的療法與疫苗才會出爐。

眾院撥款委員會共和黨籍成員、奧克拉荷馬州聯邦眾議員柯爾(Tom Cole)則特別關注費和平提出的新公衛基金，仿效國會為伊拉克與阿富汗戰爭的撥款，不在預算上限範圍內。

華盛頓州聯邦參議員派蒂‧莫瑞(Patty Murray)則針對她自3月初就推動的全國檢測策略質詢官員；部分議員希望聯邦政府能雇用失業民眾，組成約30萬名公衛工作人員的「大軍」，幫助進行全國檢測與接觸者追蹤等工作。

為確保醫療物資供應充足，佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)希望制定「購買美國貨」(Buy American)法規，藉此振興國內產業。

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