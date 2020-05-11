護理師偷走肺炎病患信用卡 病患過世還繼續盜刷

新冠肺炎肆虐，美國疫情嚴重，近日卻傳出有護理師盜刷確診病患的信用卡。病患家屬指出，染病的父親過世後，她依然持續收到信用卡帳單，才讓她發現父親信用卡遭到盜刷，讓她十分氣憤。

根據《紐約郵報》報導，43歲的康蒂（Danielle Conti）自2007年起，於紐約州史坦頓島大學醫院任職。一名染上新冠肺炎的病患帕特拉諾（Anthony Catapano）在4月4日開始住院治療，當時護理師收走他的個人物品時，他仍有意識。

帕特拉諾上月12日不幸死於新冠肺炎引發的併發症後，他的女兒塔拉（Tara）卻依然收到父親的信用卡帳單，她表示，父親過世後收到了加油費用的刷卡帳單，而帳單日期為4月9日，她的父親當時正在住院中。

塔拉表示，無法相信會發生這種事，「我知道那是醫院的員工，因為訪客不被允許探訪」。經警方調閱監視器後發現，康蒂使用患者的信用卡購物，另外帕特拉諾的手機、充電器也不見，警方尚未確定是否也是被偷竊。

報導指出，康蒂面臨法律處置，目前已被暫時停職，院方也可能與她終止工作合約，醫院也展開調查，警方更坦言，康蒂盜刷的費用大約是100美元（約新台幣3000元），「每個行業都有壞蘋果」。

塔拉表示，無法理解為何有護理師會趁病患臨終前利用他，且護理師應是照顧病人，最後卻反過來加害他，相當諷刺。