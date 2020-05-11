美爆關廠潮！放無薪假變永久關閉 供白宮瓷器廠也關了

美國各地工廠正從無薪假邁向永久關閉，顯示新冠肺炎病情重創產業經濟。

華爾街日報報導，上周關門的工廠包括北卡羅來納州的碗盤製造商、奧勒岡州的家具用泡棉廠，以及密西根州砧板廠。另外，開拓重工考慮關掉德國廠，船隻和體育運動車輛製造商Polaris公司計畫結束在印第安納州錫拉丘茲的工廠，而輪胎大廠固特異想關位於阿拉斯加州蓋茲登的廠房。

工廠關門將進一步侵蝕數十年來占美國整體經濟比正不斷縮減的製造業基石。儘管去年製造業產出超越2007年寫下的前次高峰，但工廠雇用人數一直未能重返金融危機之前的水準。

砧板製造商Maple Block在密西根州3月24日頒布居家避疫令時，先讓56名勞工放無薪假，一個月後告知員工永久關廠。密州官員周一允許工廠重啟生產，但對Maple Block而言，一切已經太遲。

在Maple Block負責機密操作已逾20年的拉托查說，2008年經濟衰退後，公司努力挽回流失的業務，一直到最近才把當時的減薪加回來一部分。如今關廠，他不期待能在密西根北部地區找到另一個木藝相關工作，因為該區經濟已轉向旅遊業。

供應白宮瓷具的碗盤製造商Lenox將關掉位於北卡的最後一家工廠，裁員159人，他們每天可生產多達兩萬件精緻瓷具。

該公司執行長萊德說，居家避疫的種種限制讓店家訂單銳減。該公司往後會把透過海外包商進行所有製造業務。那些同時為不同品牌生產碗碟的製造商所達成的經濟規模，他在美國的工廠無法匹敵。

密西根大學經濟預測學者厄立克表示，關廠意味最近幾周的創紀錄失業人數，有愈來愈高的比率不會是暫時現象。

他說，愈多工作由暫時裁員轉為永久流失，對消費者支出和仰賴消費者支出的公司--包括製造商在內--造成的衝擊愈大，「強力復甦的機會看起來更糟」。

裁員已抺去美國製造商近十年來創造的就業增長。從2010年到去年底，工廠增加雇用140萬名勞工，12月時共有1290萬人。但製造業勞動力自此之後下滑到1150萬人，光4月就有130萬工作流失，雖然其中包括暫時性的裁員。