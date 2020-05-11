美國失業最糟狀況尚未到來 官員推估恐高達25%

明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里表示，在新冠肺炎疫情流行期間，美國民眾應該迎接更多失業方面壞消息的準備，國會也應考慮推出更多援助措施。美國財長米努勤則警告失業可能因遲未重啟經濟而更加惡化。

他於周日在美國廣播公司(ABC)This Week節目上說：「不幸的是，就業方面最糟糕的情況尚未到來。」上周五公布失業人口達到空前的2,050萬人，4月失業率飆升至14.7%。

卡斯哈里說：「實際上，目前大約有23%，24%的人處於失業狀態，如果復甦如我預期的緩步出現，那麼這些人會需要更多幫助。」

米努勤接受福斯電視訪問時說：「我認為不重啟經濟的風險很大，我們指的是對美國大眾永久性的經濟傷害。」他警告，失業率可能攀升至25%，等同於經濟大蕭條的慘況。「公布的數據在好轉前，可能還會更差。」

白宮經濟顧問哈塞特接受CNN採訪時也說，下個月的就業報告中失業率「應該在20%左右」。哈塞特則說，就業不足率在下一次報告中可能會達到25%左右，此後會有所回落。就業不足率包括希望找全職工作的兼職就業人員和那些不再找工作的人。

卡斯哈里今年擁有貨幣政策表決權。他表示，Fed將盡一切力量確保金融體系繼續運轉，但要幫助數千萬失業人士度過可能非常漫長的復甦期，將需要財政方面的努力。

他說：「如果這將持續很長時間──我認為將是一兩年，那麼國會將需要持續支持已經失去工作的人。」