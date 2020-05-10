野狼出沒舊金山 闖後院、登屋頂、逛金門大橋

爬上住家屋頂的一頭野狼。(取自推特)

舊金山實施居家避疫快兩個月，全城好像擺空城計，街上無人，因此出現一種從來沒有見到的景象：野狼出沒，在街上閒逛，牠們出現在公園，甚至金門橋，牠們最新的影蹤，竟然進入一住家的後院，再爬上屋頂。

兩個月以來，出現在推特上的野狼照片愈來愈多，最奇妙的包括，牠們在市中心的街頭上散步；一頭野狼出現在金門大橋下的海灘，正在欣賞大橋的美景。

舊金山一名居民8日上傳到推特的野狼照，顯示一頭野狼，站在屋頂，居高臨下，甚有氣勢。

居民說，住家位於市內的蒙特利崗(Monterey Heights)，附近居民最先在街道上看見該頭野狼，於是驅趕，牠進入一處住家的後院，然後再爬上屋頂，只差沒有登堂入室。

愛護動物的人說，野狼自由自在地享受舊金山，這是好事，但也有人擔心，野狼四處出沒，十分危險；4月中時，一名5歲大女孩在市內的都布林山公園(Dublin Hills)，被一頭野狼咬傷。