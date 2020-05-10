美東低溫破紀錄 紐約中央公園飄5月雪

14歲就被8所名校錄取！美國加州一名14歲的印度裔女童，4歲時就已加入國際天才組織門薩（Mensa），13歲時就從高中畢業，她不僅在數理方面表現優秀，音樂領域也難不倒她，6歲時就已學會顫音技巧，而她哥哥表現更是驚人，11歲時只花1年時間，就拿到了3個副學士學位。

2020-05-10 12:41