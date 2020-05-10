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美東低溫破紀錄 紐約中央公園飄5月雪
美國國家廣播公司（NBC）報導，美國東半部許多地方9日出現破紀錄低溫和降雪。
美國氣象局預測，北極寒流9日和10日籠罩美國東岸部分地區，帶來低溫和強風，而風暴系統會給中西部到東部阿帕拉契山脈地區帶來陣雨、暴風雨和降雪。
紐約州賓漢頓市9日出現攝氏零下4.4度低溫，打破1966年5月9日零下2.8度的紀錄。紐約州雪城市出現破紀錄的零下1.1度低溫。
賓州阿沃卡鎮9日早晨出現零下1.7度低溫，打破1966年紀錄。伊利諾州芝加哥市9日上午出現零下0.6度，打破1980年紀錄，是睽違18年芝加哥再度出現暮春氣溫低於攝氏零度。
紐約市和新澤西州5月至今降雪量跟2月一樣多。紐約州長島艾斯利普鎮5月至今降雪量竟比2月多。氣象局觀察到紐約市中央公園少量飄雪。
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