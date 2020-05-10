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WSJ：美國政府與台積電、英特爾協商在美設廠事宜
華爾街日報報導，川普政府正與台積電、英特爾等半導體製造商討論在美國設廠事宜，以降低對亞洲進口晶片的依賴。
美國政府官員也有意協助三星電子擴張在美國的營運，生產更多先進晶片。目前三星在德州有一座工廠。
報導指出，川普政府這些行動，部分原因是出於新冠肺炎疫情帶來的動盪，激發長久以來美國對倚賴亞洲晶片的憂慮，尤其是台灣生產的晶片。
台積電是全球最大晶片代工業者，是全球三大有能力生產最快速、最先進晶片的製造商之一。
報導指出，台積電已與美國商務部和國防部的官員會談，討論有關在美國設廠一事。此外，台積電也與大客戶蘋果談過此事。
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