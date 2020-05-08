被疫情嚇壞 她從紐約逃回奧克拉荷馬老家

全美新冠肺炎的疫情持續蔓延，受創最重的紐約市更是哀鴻遍野，就連胸懷大志的創業青年也被嚇跑。

今年38歲的琳西·馬文(Lindsey Marvel)三年前搬到紐約市時，抱著希望能大展鴻圖：「我有預感我一定會成功，否則我就要回鄉了」；然而這波疫情來勢洶洶，使紐約市變成人間煉獄，馬文決心放棄她的雄心大志，逃回老家奧克拉荷馬州的土耳沙城(Tulsa)。

這項逼不得已的決定也對馬文的人生造成巨大的影響，談到她最愛的紐約市，馬文難過地說：「我的鄰居死了，我的朋友們每天從窗外看著一個個裝屍袋被運走，而你只能慶幸自己還活著，我真的嚇壞了。」

從事遠程醫療的馬文在20年前決心離開土耳沙，但就在去年她加入政府吸引遠距工作者回到土耳沙的「土耳沙遠端計畫」(Tulsa Remote)，並提供1萬元和其他福利作為獎勵；雖然當時馬文申請通過，但她後來放棄了，因為她無法離開紐約。

然而上周馬文又打電話給負責該計畫的單位，他們告訴馬文她的名額仍被保留，於是馬文收拾行囊，並在27日離開紐約；返家的途中馬文至少連開了11小時的車，才在田納西州歇腳。

近年來奧州當地人有逐漸從都會區移入郊區的趨勢，而奧州的房地產經濟和建商也從此看見商機；他們計畫打造近距離都會社區，但同時保有單一家庭之間的距離，並屏除城市帶來的紛擾，而「土耳沙遠端計畫」準備把握這一趨勢 。

馬文表示，她還是會經常拜訪紐約，但不打算常駐，未來她也希望能在土耳沙置產，馬文說：「紐約會讓人依依不捨，但誰知道未來紐約會變成什麼樣子？」