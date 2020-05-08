4參議員寫信促暫停OPT 川普：討論中

包括德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)在內的四位共和黨籍國會議員，聯名致函川普總統指出，由於冠病毒疫情讓美國經濟深受重創，疫情期間應暫停外國留學生畢業後的實習許可計畫(Optional Practical Training，簡稱OPT)，某些簽證項目應暫停至少到明年，直到美國就業恢復正常水準後再議。

共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)、共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)、 共和黨籍愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)與克魯茲7日的這封聯名信中指出，暫停某些移民的工作簽證計畫，「美國經濟有待重振之際，對於保護美國勞工具有重大影響」。

信中要求，美國應將所有非移民客工簽證(nonimmigrant guest worker visas)的新簽證核發暫停60天，但農業以及其他重要產業則可獲得排除。

至於60天限期屆滿之後，信中指出，則應暫停下列簽證核發：

非農業的季節勞工H-2B簽證，例如滑雪度假村員工。

特殊職位(specialty positions)的H-1B簽證。

允許外國留學生畢業之後留在美國的實習許可計畫。

EB-5投資移民簽證。

克魯茲等參議員在信中指出，如果沒有調整外國學生的實習許可計畫，美國大學生將在經濟緊縮的就業市場上，被迫與國際學生競爭，「暫停這些簽證項目可以讓年輕美國人以及剛完成學業的大學畢業生，有機會爭取某些原本可能會被移民搶走的工作」。

川普總統7日表示，行政部門現正針對簽證問題與共和黨國會議員討論中。

四位參議員在聯名信中，敦請川普在美國經濟復甦期間，要「把美國勞工放在心上」，並且「限縮不必要的客工進入美國」。