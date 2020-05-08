合法居留稅務居民 沒綠卡也能領紓困金

沒有綠卡究竟會不會影響聯邦紓困金發放資格？甚至因此被要求繳回已收到的1200元紓困金，會計師郭越7日表示，領取紓困金是由報稅人在稅務年期間於美國居留天數決定，與有沒有綠卡並無關連；稅務年度在美國待了超過183天，且如期報稅者，就算是「稅務居民」(resident alien)，可以領取紓困金。

不過，郭越也提醒，聯邦這筆補助是以2020稅務年為計算標準，假使今年在美國沒有待夠法定天數，2021年報稅時，需將已領取的紓困金退回國稅局。

郭越說，很多民眾都對於自己是否符合領取紓困金資格感到困惑，也搞不清楚無綠卡或公民身分能不能領到紓困金，但「稅務居民」的定義與有沒有綠卡無關；所謂resident alien是指稅務居民，non resident alien則是指非稅務居民，而是不是稅務居民，要以2020年在美國居留的天數是否超過183天來判別。

如果2020年在美國待了183天及以上，並如期申報所得稅的話，就屬於「稅務居民」，符合領取紓困金資格；反之，如果一年間待的天數沒有超過183天，那就算是「非稅務居民」，不能領取紓困金。

要留意的是，紓困金是以2020年的停留天數為準，所以現階段國稅局是以2019年的情況發放每個人1200元的紓困金，但假使今年2月因為疫情關係，該稅務居民離開美國回到海外家鄉，且2020年都沒有再回美，等於2020年未在美停留超過183天及以上，屬於「非稅務居民」，在2021年報稅時，依法必須將已經拿到的紓困金退還給IRS。

郭越說，大家要理解聯邦紓困金的發放，主要是根據2020年稅務居民情況來判斷是否符合資格，政府考慮到要協助民眾度過現階段疫情難關，所以將本來在2021年報稅後發放的補助，提前到今年發出。

國稅局因為不可能有大家2020年的報稅紀錄，所以現在是依據大家的2019年或2018年的報稅紀錄，發放紓困金。

他舉例，IRS根據2019年的收入來發放紓困金，兩夫婦如去年總收入是18萬元，那麼依照標準只能拿到900元紓困金，但2020年這對夫婦受疫情影響，總收入縮水成14萬元，已經符合2400元的紓困金發放標準，那麼國稅局就會在2021年該夫婦報稅時，補發短少的1500元紓困金。

他說， IRS的紓困金是以「少補多不退」的原則處理，例如有人在2019年收入低而拿到了1200元，但2020年這位稅務居民跳槽到新公司，年薪增加到30萬元，收入超過領取紓困金資格，但IRS不會去追討回這筆已經發出的1200元。