民眾避疫不出門買早餐 經濟影響深遠

居家避疫外加遠距上班，許多民眾不外出購買早餐，顯示美國民眾受到疫情影響而產生消費模式改變，無形之間產生深遠的經濟影響。

幾家規模最大的連鎖餐廳，去年紛紛砸下重金，全力搶攻早餐餐點的市場大餅。溫蒂漢堡(Wendy`s)、麥當勞(McDonald`s)都各自投注可觀成本，在早餐時段推出新菜單。

不過，疫情已打亂經濟活動。依據麥當勞第一季業績表現分析，與其他服務項目比較起來，早餐表現下跌；漢堡王(Burger King)等速食連鎖店，也有出現異常縮減。分析師指出，早餐業績衰退對速食業造成重創，對於業績縮水最嚴重的業者，將有深遠影響。

受到疫情影響，全美各地許多餐廳暫時歇業或縮短營業時間。在密蘇里州聖路易市(St. Louis)即將重啟經濟活動之際，該市園林高地(Botanical Heights)的餐廳能夠撐過這波難關，無法得知。

餐廳林立的園林高地，正是美國許多社區過去幾年的縮影。即使少數幾家規模較小的獨立經營餐廳生意失敗，漣漪效應影響下，都會對當經濟帶來重大衝擊。

紐約市前財政官員薩爾金(Andrew Salkin)表示，對於城市來說，餐廳具有高度價值，餐廳不僅為城市帶來重大稅收來源，還是社區的磐石，支撐著觀光旅遊業以及整體社區。

對於美食經濟在當地經濟扮演重要角色的城市來說，疫情期間餐廳歇業已經造成重大經濟損失，而且損失規模持續惡化中。以華盛頓特區為例，餐廳是規模排名第二的私人產業，2019年裡餐廳與酒吧總共貢獻華府13億元的銷售稅稅收，與2014年相比足足成長了36%。