「通俄門」峰回路轉 前國安顧問弗林獲撤控

（德國之聲中文網）美國司法部於周四（5月7日）表示，正要求法庭撤銷對美國前國安顧問弗林（Michael Flynn）的刑事檢控。

這是特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查「通俄門」的一個驚人轉折。過去3年，他堅持弗林在2017年1月被聯邦調查局（FBI）查問關於俄羅斯干預美國大選的問題時，提供虛假證詞。弗林曾經認罪，但之後又要求撤回認罪。接著，他成為穆勒調查俄羅斯干預美國2016大選的關鍵合作伙伴。

司法部在周四的法庭文件表示，在檢視最新信息與材料之後，司法部同意弗林辯護律師團隊的意見，認為弗林與俄羅斯大使的接觸「全然適當」，因此聯邦調查局問訊弗林一事從一開始就不應該發生。

司法部：弗林證供非說謊

司法部也認為弗林給予聯邦調查局的證供僅是模棱兩可、不直接，但還不至於到撒謊的程度。而且他的答案與調查官的調查目的，亦即探查特朗普是否違法與俄國勢力勾結一事，並沒有關系。

特朗普十分樂見周四的最新進展。特朗普一直聲稱弗林是無罪的、是個「無辜的人」。他指責奧巴馬團隊針對弗林，甚至說調查弗林是「叛國罪」。

但民主黨認為司法部長巴爾（William Barr）對總統過度忠誠，這次撤回對弗林的檢控只是為了討好總統。美國眾議院議長佩洛西說: 「司法部長巴爾將司法無限政治化。」她批評司法部撤銷檢控只是為了包庇總統。

弗林（Flynn）是穆勒（Mueller）調查中，最早被起訴的被告之一。他在2017年12月與俄羅斯大使基斯裡亞克（Kislyak）進行的對話當中，勸告俄羅斯不要因為前任總統奧巴馬對俄方施加的制裁而讓兩國關系更加緊張。

由於他在調查過程中十分配合，因此檢方提議他應該符合緩刑資格。但是美國地方法官蘇利文認為他應該還要再繼續合作才能獲得被緩刑的條件，因此弗林之後更換律師。新律師立場強硬，批評法庭沒有拿出對弗林有利的文件和證據。

張慈/李澄欣（美聯社、路透社）

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