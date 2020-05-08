美中貿協簽署後 賴海哲、劉鶴首通話

不滿中國處理疫情，川普總統揚言報復，也說若中方沒有履行美中第一階段協議，將予以終止；但美國貿易代表署（USTR）7日發新聞稿指出，美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、財政部長米努勤（Steven Mnuchin）7日已與中國國務院副總理劉鶴透過電話會議，討論經貿問題，包括美中協議；雙方同意，儘管當前存在全球衛生的緊急狀況，但兩國都希望能及時履行協議所規定的義務。

這次計畫中的電話聯繫，是今年初協議簽署以來，美中貿易代表賴海哲和劉鶴首度正式對話。

根據USTR新聞稿，美中代表在電話會議中分享了新冠肺炎的最新動態，及因應新冠肺炎衝擊，各自政府所採取的評估與因應措施。

雙方也討論從2月14日協議生效至今，兩國落實第一階段協議的過程；雙方同意，推動協議所需的政府基礎建設，並保持進度順利。

最後，有關第一階段協議中要求的定期電話會議，雙方也再次確認電話會議將定期舉行。

協議簽署時，新冠肺炎疫情尚未影響美中雙方和全球供應鏈；協議中要求劉鶴和賴海哲6個月會面一次，兩人5月7日通話，略早於原訂時程。

川普6日表示，他正在「密切關注」中國是否依照貿易協議，履行增加購買美國產品的承諾；他說，中國正在購買大量美國農產品，但他質疑採購規模是否符合協議中對購買量承諾。

「我將能夠在大約一周或兩周以後公布情況。不僅是農產品方面，也關於許多其他產業。」川普說，他們明白有個協議要履行，希望他們能夠履行協議，我們拭目以待。他們或許能履行，或許不能。我們將做出判斷。」

依據美中第一階段貿易協議，中國同意增購美國產品，在未來兩年，增購量比2017年採購水準增加2000億美元，頭一年增購770億美元，第二年增加1230億美元。

美國政府已承諾將與北京就第二階段貿易協議展開談判，包括解決政府補貼和更棘手的技術移轉問題，但新冠病毒疫情爆發導致美國經濟停擺，相關貿易協商尚未展開。