N95口罩不及格！美封殺中國60多家廠商進口

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)原准許約80家中國廠商出口N95口罩來美國，因多數品質不合格，7日宣布撤銷絕大部分廠家的許可，僅保留14家廠商的資格。

聯邦官員說，品質不合格主要是產品「滲透度」，離過濾掉病毒的標準太遠。

FDA4月3日規定，經委託的獨立試驗室核可廠商，即可出口口罩到美國；7日的決定則推翻了這項規定。

對抗新冠病疫的第一線醫護人員需要大量的防護裝備，包括口罩、呼吸器等，同時也得保證這些裝備的功能要符合醫療要求，質與量對食藥局等聯邦機構都是挑戰。一名食藥局官員表示，「我們已竭盡所能增加供應量，可是愈來愈多呼吸器不符標準。」

華爾街日報報導，聯邦和州政府官員發現，多數從中國進口的N95口罩品質有問題，不符合標準。聯邦疾病防治中心最近測試發現，67種不同型號的N95口罩，有60%至少一個樣品，滲透的粒子超過法定範圍；華爾街日報引述疾病防治中心官員的話報導，「有些超過的範圍非常大」。

N95的定義就是濾掉95%空氣懸浮粒子，7日被撤銷資格的其中一家廠商所生產的口罩，只能濾掉24-35%，但包裝袋上卻標明是五星級的過濾標準，還用了一個未經核准使用的FDA標章。

FDA委託的試驗室也測試了其他未經核准廠商的產品，結果有一家廠商的口罩只能濾掉1%的空氣懸浮粒，其他廠商的產品多數也沒達到95%的標準。

有些醫院說，已經比對最新買到的口罩，看看是不是從食藥局核准的廠商出口的；中國廠商在自己的網站上會強調其產品業經美國食藥署核准。

食藥局說，符合美國標準或歐盟等地標準的口罩，可以繼續賣到美國。

其他政府機構也持續努力取締仿冒品，例如，移民與海關執行署和3M、亞馬遜等企業合作，期減少品質低劣產品的進口。