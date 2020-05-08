美中貿易代表今通話 兩國都盼及時履行協議所定義務

不滿中國大陸處理疫情，美國總統川普揚言報復，也說若中方沒有履行美中第一階段協議，將予以終止。美國貿易代表署（USTR）7日發新聞稿指出，美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、財政部長米努勤（Steven Mnuchin）與中國大陸國務院副總理劉鶴今日透過電話會議，討論經貿問題，包括美中協議；雙方同意，盡管當前存在全球衛生的緊急狀況，但兩國都希望能及時履行協議所規定的義務。

根據USTR新聞稿，美中代表在電話會議中分享了新冠肺炎的最新動態，及因應新冠肺炎衝擊，各自政府所採取的評估與因應措施。

雙方也討論從2月14日協議生效至今，兩國落實第一階段協議的過程，雙方同意，推動協議所需的政府基礎建設，並保持進度良好。最後，有關第一階段協議中要求的定期電話會議，雙方也再次確認電話會議將定期舉行。

這次的電話聯繫，是今年初協議簽署以來，美中貿易代表賴海哲和劉鶴首度正式對話。

協議簽署時，新冠肺炎疫情尚未影響美中雙方和全球供應鏈；協議中要求劉鶴和賴海哲6個月會面一次，兩人5月7日通話，略早於原訂時程。