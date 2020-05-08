補助電費、提供冷氣機！美地方政府助民眾疫情中避暑

美國加州、佛州、德州等部分地區氣溫預報本周高達攝氏40度，地方政府過去會把圖書館、活動中心當成公共冷氣房，但因疫情肆虐須保持社交距離，部分政府將推出其他方式幫助民眾度過酷暑般高溫，包括租用旅館客房、補助電費、提供免費冷氣機、出動空調巴士供乘涼。

紐約時報報導，亞利桑那州鳳凰城政府計畫出租飯店房間，幫助遊民躲避高溫；紐約市計畫補助居民電費，讓居民能夠負擔吹冷氣費用；其他城市則考慮發放免費冷氣機給家中沒有冷氣的民眾。

德州首府奧斯丁政府則計畫出動空調巴士，作為社區冷氣房。但奧斯丁公共衛生緊急準備處主任庫克漢（Chris Crookham）表示，有鑒於疫情期間必須保持社交距離，不會讓巴士客滿。

新冠肺炎疫情讓聚集變得危險，公共衛生緊急管理官員指出，最容易因酷熱生病的族群，包括老年人或慢性疾病患者，也最容易感染病毒。去年是史上第二熱的一年，氣候變遷加劇全球熱浪襲擊。

波特蘭州立大學教授山德斯（Vivek Shandas）表示，幫助民眾遠離酷熱有兩種基本方式，第一是讓民眾可以更安全待在家中，第二是給予他們一個地方躲避。