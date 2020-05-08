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改名風波再起 美議員提案稱中駐美使館為李文亮廣場1號
美國共和黨籍議員7日分別在兩院提案，要將中國大陸駐美大使館外的路名改成「李文亮廣場」，並將使館地址改為「李文亮廣場1號」，以紀念染疫逝世的中國大陸醫師李文亮。
參議員魯比歐（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）及賽瑟（Ben Sasse）提案同時，眾議員錢尼（Liz Cheney）也提案。
魯比歐表示，更改中國大陸使館外的路名，不只能確保李文亮不會被遺忘，也能提醒中國大陸政府及中共，「美國會與受壓迫者站在一起，而非壓迫他們的人」。
事實上，這已非中國大陸使館第一次面臨改名風波，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）及眾議員梅杜斯（Mark Meadows，現為白宮幕僚長）2016年也在兩院提案，要將中國大陸駐美大使館外區域更名成「劉曉波廣場」，以紀念已故諾貝爾和平獎得主劉曉波，使館地址將跟著改為「劉曉波廣場1號」。
最終劉案在參議院通過，但美國國務院出面叫停，指若法案送上總統歐巴馬辦公桌，將被總統否決，因改名無助於鼓勵中國大陸尊重人權並釋放政治犯，且這樣的立法行動只會讓國務院的努力變得更艱難，國務院反對這種做法。
當時的中國大陸外交部發言人華春瑩曾指，美國一些人利用所謂的人權和劉曉波來進行這種毫無意義的做法，並形容有關的改名建議是一場鬧劇和挑釁行為。
中國大陸駐美大使館的地址是華府西北區國際廣場3505號（3505 International Place, N.W.)，根據自由亞洲電台2016年2月的報導，若改名成功，未來每一封寄給中國大陸使館的信件都會帶著劉曉波的名字。
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