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川普隨扈確診新冠 美多州未達聯邦標准便解封

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 美國總統川普身邊的一名貼身隨扈周四 (5月7日) 傳出確診染上新冠肺炎，白宮也緊急替川普與副總統彭斯進行病毒采檢，結果顯示兩人仍未感染病毒。

川普也隨即表示，他很少與該隨扈接觸，自己周三與周四的檢測結果也都顯示他為陰性。為了確保第一家庭與副總統的健康，白宮內部將把新冠肺炎的檢測從每周一次調整為每天一次。

這名被檢測出新冠肺炎的隨扈是美國海軍精銳部隊的成員，他經常隨侍在川普與第一家庭的成員身邊。一名消息人士向美國有線電視網 (CNN) 透露，川普在得知隨扈確診後感到非常苦惱，白宮的醫師也立即替川普進行檢測。

隨扈確診後，白宮也發布聲明，表示：「總統與副總統病毒檢測呈現陰性，他們依然很健康。」這名隨扈是新冠疫情爆發以來，第二位檢測陽性的白宮雇員。第一名檢測為陽性的是副總統彭斯 （Mike Pence) 辦公室成員，該雇員是在3月21日確診。

美國多州無視政府解封准則

與此同時，美國有多州州長為了重啟商業活動，都無視政府的解封准則，或是運用自己偏好的方式來執行政府的准則。美聯社的分析報導指出，至少有17州在沒有完全符合政府制定的解封條件的前提下，開始重啟商業活動。

而由於聯邦政府所制定的非強迫性准則內容十分寬松，所以有包含喬治亞州在內的多州都在疫情並未明顯趨緩的情況下，想方設法的讓自己的條件能符合聯邦政府的准則。美國總統川普周四在白宮例行記者會被問到相關問題時表示，聯邦政府賦予各州州長很大的權力去決定是否完全遵守政府准則來解封。

他說：「我們希望他們自己做決定，我們仰賴他們自己做決定，我們也信任他們自己做的決定。我希望他們有做出正確的決定。」美國過去七周已有3300萬人申請失業救助，而這也迫使政府加速解封的步調。美聯社報導，美國周五將公布的最新失業率恐將達到16％，創下經濟大蕭條以來最高的數字。

而盡管各州都陸續解封，各地卻並未出現人民大規模重啟消費行為。亞特蘭大聯邦儲備銀行的行長伯斯特克 (Raphael Bostic) 向路透社表示，部分業者已開始體驗到商業活動復蘇的情況，但其他的業者則仍未見到顧客回流消費。

他說：「透過分析手機訊號資料，我們發現人民並未開始大規模的在戶外移動。未來數周，我們將能更清楚的了解開放商業活動的政策，是否能刺激人民開始參與商業活動。」

聯合國呼籲各界捐款助抗疫

同一天，聯合國呼籲全球各國政府與企業考慮貢獻資金到聯合國為貧窮國家防疫所設立的基金。根據聯合國的統計，該基金預計需要67億美元的資金。聯合國警告，如果各界無法即時響應的話，可能導致貧窮國家出現向飢荒丶暴動與其他類型的沖突。

聯合國人道事務與緊急救援副秘書長洛科克 (Mark Lowcock) 表示，由於數據顯示各國出現包含薪資縮減與失業等各種問題，聯合國將原本預定的20億美元預算提升至67億美元。聯合國預測，新冠疫情在未來三到六個月才會真正影響世界最貧窮的國家。

洛科克在一場視訊會議中表示，貧窮國家將面臨新冠疫情帶來的雙重夾擊。除了受到疫情本身的健康沖擊外，也會受到全球經濟蕭條與各國防疫機制的影響。世界糧食組織秘書長畢爾思裡 (David Beasley) 指出，避免全球2.65億人在今年底面臨飢荒的最佳方法，是提供金援與確保供應鏈能正常運作。

楊威廉/張慈 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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