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川普強調裁軍協議應納入中國

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 5月8日，美國總統川普與俄羅斯總統普京通話，紀念二戰歐洲勝利日75周年。談話內容包括近期的新冠疫情、裁減軍備以及油價。

在談話當中，川普堅持將中國納入談判。

在軍備控制的部份，白宮稱「川普向普京重申，美國不只致力於與俄羅斯協商裁減軍備，也同樣要求將中國納入協商，並且期待未來以協商避免昂貴的軍備競賽。」

美俄之間現存的核武協定叫做《新削減戰略武器條約》(New START)，由前美國總統奧巴馬和前任俄羅斯總統梅德韋傑夫於2010年簽署。該條約限制簽約國最多部署1,550枚核彈頭和700枚部署的導彈和轟炸機，並預想現場檢查雙方是否遵守合約。俄羅斯提出將《新削減戰略武器條約》延展到2021年，但是美國希望擬定新的裁軍合約，以便納入中國。俄羅斯認為這個想法不可行，因為中國一向不願意協商任何可能減低其核武能力的協議。

去年，美國和俄羅斯撤出了《中程導彈條約》。華盛頓指責莫斯科作弊，但在北京勢力逐漸壯大的同時，美國也因不被條約束縛而獲益。

克裡姆林宮表示，川普和普京也討論了當今世界局勢，俄方注意到OPEC+協議的正面影響需要歸功於美俄雙方合力穩定油價。

關於新冠疫情，美國也表示已經准備好協助任何需要幫助的國家，包括俄羅斯。克裡姆林宮並無回應是否接受美國的提議，但是俄方過去曾經說過如果美國提議協助，俄方便會十分感激。上個月，俄羅斯寄給美國一批醫療用品。

張慈/楊威廉(德新社、美聯社)

本文章由德國之聲授權提供】

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