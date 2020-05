美台關係空前重要 議員致函龐培歐要求檢討交往準則

24位美國聯邦眾議員4日聯名致函美國國務卿龐培歐(Michael Pompeo),指台灣在疫情期間展現作為美國盟友與國際良善力量的價值,美台關係從未如此重要,呼籲龐培歐檢討前朝政府所制定的不必要的限制性準則(指歐巴馬在2015年發布的對台交往準則),避免不必要的限制阻礙雙邊關係。

美國聯邦眾議員瑞森紹爾(Guy Reschenthaler)7日在推特公布這封聯名信,落款者包括眾議院外交委員會共和黨籍首席議員麥考爾(Michael McCaul)、外交委員會亞太小組首席議員游賀(Ted Yoho)、國會台灣連線共同主席迪馬里(Mario Diaz-Balart)等人。

聯名信提到,在新冠肺炎大流行的時刻,台灣展現了作為美國盟友與國際良善力量的價值,前朝政府採取的不必要措施,限制雙邊發展;而美國國會長期認為,行政部門在對台關係上的自我設限,無法維繫美台關係的重要性。

議員以《台灣旅行法》和「台灣保證法」為例,指出即便國會通過獲兩黨支持的法律,但台灣旅行法自2018年3月上路以來,美國高階官員訪台次數並未增加;而台灣保證法2019年在眾院一致通過,正交由參議院審議,旨在擴大深化美台關係,包括貿易、國防、民主經驗和供應鏈等。

議員指出,當前的美台關係,碰到官員訪問、政府對政府的會議及媒體等領域均有限制,而這些限制並非來自《台灣關係法》或其他美國相關政策。

國務院有分不公開備忘錄「對台交往準則」(Guidelines on the Relationship with Taiwan),為美台交流設立規則與限制。游賀曾撰文指出,他得知國務院2015年發布的更新版對台交往準則,禁止美國政府官網或網路帳號展示台灣的主權象徵,限制美國對台支持。

「台灣保證法案」中便要求總統針對國務院「對台交往準則」進行檢視,並應重新頒發供行政部門遵行的準則。

美國聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)2月13日提出「台灣主權象徵法案」(Taiwan SOS)也是為解除對台交往準則的限制,旨在允許台灣外交官與軍人在美執行公務時,可以展示國旗與穿著制服。