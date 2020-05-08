美台關係空前重要 議員致函龐培歐要求檢討交往準則

24位美國聯邦眾議員4日聯名致函美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo），指台灣在疫情期間展現作為美國盟友與國際良善力量的價值，美台關係從未如此重要，呼籲龐培歐檢討前朝政府所制定的不必要的限制性準則（指歐巴馬在2015年發布的對台交往準則），避免不必要的限制阻礙雙邊關係。

美國聯邦眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）7日在推特公布這封聯名信，落款者包括眾議院外交委員會共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）、外交委員會亞太小組首席議員游賀（Ted Yoho）、國會台灣連線共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）等人。

聯名信提到，在新冠肺炎大流行的時刻，台灣展現了作為美國盟友與國際良善力量的價值，前朝政府採取的不必要措施，限制雙邊發展；而美國國會長期認為，行政部門在對台關係上的自我設限，無法維繫美台關係的重要性。

議員以《台灣旅行法》和「台灣保證法」為例，指出即便國會通過獲兩黨支持的法律，但台灣旅行法自2018年3月上路以來，美國高階官員訪台次數並未增加；而台灣保證法2019年在眾院一致通過，正交由參議院審議，旨在擴大深化美台關係，包括貿易、國防、民主經驗和供應鏈等。

議員指出，當前的美台關係，碰到官員訪問、政府對政府的會議及媒體等領域均有限制，而這些限制並非來自《台灣關係法》或其他美國相關政策。

國務院有分不公開備忘錄「對台交往準則」（Guidelines on the Relationship with Taiwan），為美台交流設立規則與限制。游賀曾撰文指出，他得知國務院2015年發布的更新版對台交往準則，禁止美國政府官網或網路帳號展示台灣的主權象徵，限制美國對台支持。

「台灣保證法案」中便要求總統針對國務院「對台交往準則」進行檢視，並應重新頒發供行政部門遵行的準則。

美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）2月13日提出「台灣主權象徵法案」（Taiwan SOS）也是為解除對台交往準則的限制，旨在允許台灣外交官與軍人在美執行公務時，可以展示國旗與穿著制服。