聚焦中共影響全球議題 美共和黨議員成立工作小組調查

聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）7日宣布成立共和黨「中國工作小組」，負責調查並揭露中共在全球議題上的惡意行為，工作小組將由外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）主持，定期公布報告。

麥考爾說，在中共極權主義領導下，中國大陸已成為美國這一世代的戰略對手，也是美國外交政策上最大挑戰，中國大陸掩蓋新冠肺炎疫情則是對世界構成威脅的警鐘。

麥考爾說，美國不只要讓中共為疫情傳播負責，也要採取大膽行動去解決中共在全球議題上的惡意作為，讓美國在世界舞台上與中國大陸更好競爭。

根據新聞稿，工作小組包括15位共和黨籍眾議員，來自14個不同委員會，合作整理出中國大陸所帶來的各面向挑戰，今年將提出報告，也會提出立法建議。

麥考爾表示，工作小組將提出增強經濟實力的方案，強化國家安全，重新考慮供應鏈分布等議題。

根據華盛頓郵報報導，原本這個中國工作小組將由共和與民主兩黨共同成立，但民主黨2月退出，共和黨決定自行成立。