聽新聞
test
0:00 / 0:00
聚焦中共影響全球議題 美共和黨議員成立工作小組調查
聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）7日宣布成立共和黨「中國工作小組」，負責調查並揭露中共在全球議題上的惡意行為，工作小組將由外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）主持，定期公布報告。
麥考爾說，在中共極權主義領導下，中國大陸已成為美國這一世代的戰略對手，也是美國外交政策上最大挑戰，中國大陸掩蓋新冠肺炎疫情則是對世界構成威脅的警鐘。
麥考爾說，美國不只要讓中共為疫情傳播負責，也要採取大膽行動去解決中共在全球議題上的惡意作為，讓美國在世界舞台上與中國大陸更好競爭。
根據新聞稿，工作小組包括15位共和黨籍眾議員，來自14個不同委員會，合作整理出中國大陸所帶來的各面向挑戰，今年將提出報告，也會提出立法建議。
麥考爾表示，工作小組將提出增強經濟實力的方案，強化國家安全，重新考慮供應鏈分布等議題。
根據華盛頓郵報報導，原本這個中國工作小組將由共和與民主兩黨共同成立，但民主黨2月退出，共和黨決定自行成立。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言