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疫情期間靠戴口罩與獄友交換身份 男騙過獄警輕鬆越獄

聯合新聞網 / 綜合報導
21歲囚犯史考特（圖）因新冠肺炎疫情期間須配戴口罩，竟和另一名將假釋出獄的獄友交換身份，順利逃獄。圖擷自CBS Chicago
21歲囚犯史考特（圖）因新冠肺炎疫情期間須配戴口罩，竟和另一名將假釋出獄的獄友交換身份，順利逃獄。圖擷自CBS Chicago

美國芝加哥日前發生一起離譜的越獄事件，一名囚犯因新冠肺炎疫情期間須配戴口罩，竟和另一名即將假釋出獄的獄友交換身份，並協議願意支付1000元美金（約新台幣三萬元），之後他戴上口罩騙過獄警成功越獄，事件曝光後目前警方正全力追查他的下落。

根據芝加哥當地媒體報導，21歲囚犯史考特（Jahquez Scott）在2日假扮28歲獄友韓德森（Quintin Henderson）身份，當獄警呼喊韓德森的名字時，史考特戴著口罩假裝自己是韓德森，並在出獄前簽署了釋放文件後就成功出獄，事後當真正的韓德森現身時，獄方才發現2人已經交換身份。

一開始韓德森辯稱，當時自己在牢房睡覺，根本不知道發生什麼事，之後才坦承以美元1,000元報酬同意和史考特交換身分以助他脫逃。事件曝光後，警方立刻發布緊急逮捕令，全力追捕逃獄成功的史考特。

韓德森當初因毒品案入獄，如今卻因協助和教唆囚犯逃獄罪重新入獄，保釋金為美元25,000元（約台幣75萬元）。而史考特目前尚未落網，當局將對此事件展開調查。

芝加哥 新冠肺炎 疫情 假釋

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