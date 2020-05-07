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美國百貨公司接連倒！2021年底購物中心逾半恐跟著關門

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合報導
一個最新報告預測，在未來12個月，超過一半的此類購物中心，在沉重打擊美國經濟的新冠病毒肆虐下，將陸續關門。 美聯社
一個最新報告預測，在未來12個月，超過一半的此類購物中心，在沉重打擊美國經濟的新冠病毒肆虐下，將陸續關門。 美聯社

多數大型購物中心的營運模式是由一家或數家大型百貨公司作為可招徠顧客的主要租戶(anchor tenant)，配以其他中小型服飾店，而一個最新報告預測，在未來12個月，超過一半的此類購物中心，在沉重打擊美國經濟的新冠病毒肆虐下，將陸續關門。

由商業房地產顧問公司Green Street Advisors發表的最新報告指出，全國所有設有百貨公司的大型購物中心，到2021年底，會有超過一半永久關閉。其過程先是百貨公司結業，之後是中小服飾商店熄燈，接著是購物中心關門大吉。

美國目前約有1000個購物中心仍在營運，其中約60%，即約600多個是以百貨公司作為主要租戶。J.C. Penney，梅西(Macy`s)，Nordstrom和Neiman Marcus等百貨公司，在網購流行下本已經營吃力，現在出現新冠病毒疫情，情況更是雪上加霜，若銷售嚴重下滑及債務過多，隨時會出現破產，這將給購物中心業主帶來另一個壓力。

Green Street Advisors的報告指出，總部位於達拉斯的J.C. Penney擁有850多家商店，約占購物中心總面積19％。梅西百貨約佔18％，西爾斯(Sears)只占4％。其他諸如Nordstrom，Dillard`s和Lord＆Taylor等百貨公司，約占購物中心面積的20％。

假如這些百貨公司關門，購物中心根本很難找到其他大商戶承租這些空間。

報告也預測，由於新冠病毒大流行，零售商戶的租金支付能力也受到影響；業界消息指出，包括Gap在內的許多租戶疫情期間沒有支付租金，一旦欠租的情況進一步惡化，一些購物中心的東主，可能無法支付貸款，最終不得不將購物中心的鑰匙交給貸方。

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