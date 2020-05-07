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共和黨憂增開支 川普又推薪資減稅…下波紓困案陷僵局

世界日報 / 編譯郭宣含╱綜合6日電
下波紓困案仍僵在國會參眾兩院，但兩院都不贊成川普總統所提降薪資稅案。 美聯社
下波紓困案仍僵在國會參眾兩院，但兩院都不贊成川普總統所提降薪資稅案。 美聯社

川普總統下一階段新冠肺炎新法案有意調降勞工薪資稅，但此想法在國會不被看好，參院共和黨人憂心預算赤字而擬對更多紓困計畫踩剎車，眾院民主黨則拚本周公布紓困計畫，而川普這一手也使原本兩黨紓困爭議變得更加複雜。

聯邦參議員本周開始傳出反對川普調降薪資稅的聲音，多名議員認為，調降薪資稅只能幫到收入不錯的員工，而失業無薪資的民眾則無法從中受益。

共和黨內對薪資稅看法不一，有些人擔心如果美國維持部分停擺，那麼紓困方案支出增加與稅收減少恐加深預算赤字，而唯一辦法就是優先復工；參院共和黨人擬先暫緩更多紓困方案，因為他們要先評估之前對州、醫院、消費者和小企業的紓困成效。

眾院民主黨可能提出金額更大的新紓困方案，他們認為現在復工言之過早，且恐提高勞工染疫風險；民主黨人也認為現在談預算赤字是在誤導，尤其是現在利率處歷史低點。

兩黨的反對並未震懾川普，他持續在推特上發表意見，並稱這是不容妥協的紅線。不過5日共和黨黨內意見卻漸轉尖銳。參院共和黨黨團會議主席熊恩(John Thune，南達科他州)表示：「我並未特別喜歡這個想法，我想我對此事保持開放。」

其他資深共和黨人，包括川普的一些幕僚，則對調降薪資稅保持不冷不熱的態度；聯邦參議員巴拉索(John Barrasso，懷俄明州)表示，降低薪資稅並非所有經濟問題的解決辦法，他形容川普的提議宛如「發抖射出一箭」。

共和黨聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins，緬因州)5日直言，她認為調降薪資稅無效，她現在尋求與兩院兩黨的合作，共同討論州與地方紓困方案。

共和黨並未執著於川普提案，而是強調企業債務保護措施並以此為交換條件；民主黨則反對大規模保護，並擬提出逾2兆元的紓困方案，其中1兆元將致力協助州與地方政府。目前兩黨對於紓困法案的僵局仍未見緩和跡象。

共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio，佛州)表示可能需要第三輪紓困方案，新「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program)可能在5月底耗盡。

參院共和黨5日在閉門會議中表示，目前已簽署立法的紓困方案仍有大筆紓困金尚未發出；白宮立法事務主管游藍(Eric Ueland)也告訴記者，現已批准3兆元新支出，但討論這筆新支出前，有必要先了解先前支出是否成功。

共和黨 薪資 川普

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