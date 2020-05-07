疫情衝擊預算 全美每周上學4天恐成常態

經歷新冠疫情之後，當全美各地學校恢復正常上學之際，可能因為教育預算縮水，被迫調整為每周只上學四天的模式。

新冠病毒疫情發生後，百業蕭條，政府預算大幅減少，讓教育資源受到壓縮。

俄勒岡州波特蘭公立學區(Portland Public Schools)董事會5日晚間表決時，以全數暫成結果通過決議，從現在到今年7月之間，全面改為周一至周四上班上課。根據新版模式，老師在周五不再教學，將可讓學區省下大約20%的教師預算。

愛阿華州東部地區規模最大的布萊克福特學區(Blackfoot School District)，今年4月在董事會投票表決時，同樣以一致通過的壓倒性票數，通過下個學年起周五將不必上課。學區指出，如此改變將可以達到節省預算的目的。

位於猶他州波德(Boulder)偏遠地區的波德小學(Boulder Elementary School)日前向州政府教育廳提出申請，要求調整為每周上學四日制。猶他州州法規定，學校在每個學年當中必須教學至少180天或900小時，波德小學向教育機關提出請願，希望允許豁免這項規定。

波德小學表示，如果一切順利，新制將於今秋上路。

猶他州副檢察長畢尤斯(Michelle Beus)表示，這項改變將讓教職工作變得更有吸引力，也可以讓學生家庭省下交通運輸以及其他方面的花費。