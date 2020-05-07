川普威脅疫情索賠 中國恐減持美債

美中就新冠疫情爭執不休，外傳川普政府正討論採取一些對中國的懲罰措施，其中包括拒絕履行對中國所持美國國債的義務；對此金融專家分析，中國政府可能會以減持美國國債因應，整體來說對美國不利。

中國官媒新華社旗下的「參考消息」評論說，美國正在醞釀祭出「關稅、剝奪中國的主權豁免權、拒絕履行對中國所持美國國債的義務」等三支「毒箭」，以便美國可針對新型冠狀病毒的損失起訴中國。

若美方拒絕履行對中國所持美債的義務，這意味著停止向中國政府持有的部分美債支付利息，甚至是將中國持有的部分或全部美債作廢。當前中國持有的美國國債約為1兆1000億美元。

香港「南華早報」6日引述三菱UFJ銀行駐香港東亞區環球市場研究主管陳仲華(Cliff Tan)說，這是一個瘋狂的想法，他認為這只是川普總統為了選舉所做的政治表態，因為若真的這麼做，會破壞美國注資減少預算赤字的努力。

分析指出，如果真的將中國持有的美債作廢，將會破壞投資人對美國政府償債的信心，也會讓美債利率飆高，提升政府和企業的借貸成本，致使美國當前已經疲軟的經濟雪上加霜。

儘管美國政府上述拿國債當作對付中國武器的可能性很低，但報導指出，相關的提議和討論一定會讓北京尋找因應方式，例如減持美債以降低風險。

荷蘭國際集團(ING Bank NV)位於香港的大中華區經濟學家彭藹嬈(Iris Peng)說，在可選擇的情況下，中國方面其實也會盡量避免短期內大量減持美債，而優先用其他懲罰措施回擊美方。因為大量拋售美債會拉低債券價格，使殖利率激升，引發全球性的金融災難，一樣會傷到中國自己。

彭藹嬈指出，中國比較可能的作法，是在接下來幾個月先暫停購買新的美國國債，隨著一部分早期購入的國債到期且不置換，等於逐步減持，藉此清楚向美方傳達信號，若真要進一步採取行動，也可能今年稍晚再實際賣出持有的美債。

報導說，中國也可能考慮提高關稅，或減少購買美國農產品，作為對美方的報復手段。此外，中國的法律專家也在研究提告美國的可能性。