半數男性自認擔起較多孩子自學責任 80%女性看法相反

受到新冠肺炎疫情影響，民眾比平常花更多時間在家中從事活動，包括大人在家工作、小孩在家上課等。根據調查公司Morning Consult最新調查，超過五成父親認為自己花在12歲以下小孩家中學習時間比母親還多，但僅3%女性如此認為，80%母親認為自己花在小孩家中學習的時間較多。

疫情禁足期間衍生出更多的家務事和孩童照顧。調查指出，即便男性和女性花在家事和孩童照顧時間都增加，但和以前一樣，夫妻並沒有平均分配工作。70%女性認為，她們負擔家事全部或大部分責任，66%女性認為自己負起照顧孩童全部或大部分責任。

然而，男性跟女性的看法相異。只有大約20%男性認為，另一半負責家事或照顧小孩的全責或大部分責任。大約20%男性認為自己在疫情間擔起這些家務事的全責或大部分責任，但只有2%女性如此認同。

過去的研究也同樣指出，男性通常高估自己做的家事，其實女性做的較多。

另一份猶他大學社會學專家卡爾森（Daniel Carlson）及其同事尚未發表的疫情期間家事調查發現類似的結果，相同比例的男性認為自己做的家事比女性多。該調查也發現，即便育兒為家長雙方責任，大多數母親負擔起孩童在家學習的責任。