快訊

直播／指揮中心14:00記者會後 傳蘇貞昌、陳時中要為紓困道歉

LG印度化工廠有毒氣體外洩！ 至少6死1000人送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半數男性自認擔起較多孩子自學責任 80%女性看法相反

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
許多學校在疫情期間關閉，孩童改為在家自學。法新社
許多學校在疫情期間關閉，孩童改為在家自學。法新社

受到新冠肺炎疫情影響，民眾比平常花更多時間在家中從事活動，包括大人在家工作、小孩在家上課等。根據調查公司Morning Consult最新調查，超過五成父親認為自己花在12歲以下小孩家中學習時間比母親還多，但僅3%女性如此認為，80%母親認為自己花在小孩家中學習的時間較多。

疫情禁足期間衍生出更多的家務事和孩童照顧。調查指出，即便男性和女性花在家事和孩童照顧時間都增加，但和以前一樣，夫妻並沒有平均分配工作。70%女性認為，她們負擔家事全部或大部分責任，66%女性認為自己負起照顧孩童全部或大部分責任。

然而，男性跟女性的看法相異。只有大約20%男性認為，另一半負責家事或照顧小孩的全責或大部分責任。大約20%男性認為自己在疫情間擔起這些家務事的全責或大部分責任，但只有2%女性如此認同。

過去的研究也同樣指出，男性通常高估自己做的家事，其實女性做的較多。

另一份猶他大學社會學專家卡爾森（Daniel Carlson）及其同事尚未發表的疫情期間家事調查發現類似的結果，相同比例的男性認為自己做的家事比女性多。該調查也發現，即便育兒為家長雙方責任，大多數母親負擔起孩童在家學習的責任。

疫情 在家工作

延伸閱讀

台灣之光 桃醫採血液淨化技術治癒肺炎重症者

驚！瑪丹娜認巴黎巡演染新冠肺炎　同台表演者也中鏢

新冠肺炎蔓延 PA族群4月業績染疫

國泰證券：疫情影響生活型態，遠距、宅經濟概念股受惠

相關新聞

美傭兵戰俘現身口供：入侵委內瑞拉？荒謬又真實的傭兵戰場

「動手若真是『現役美軍』，結局才不會如此落漆！」讓全球極為震驚卻又摸不著頭緒的「美國傭兵入侵委內瑞拉事件」，6日出現進一步轉折。穩居執政寶座的委內瑞拉總統馬杜羅，周三高調召開了國際記者會，現場不僅播放了一段「被俘美國傭兵的犯罪自白」，更展示了2名美籍戰俘的裝備、護照與身份證件。馬杜羅強調，此一行動不僅是由委國反對黨「勾結川普」的政變陰謀，其目的更要「攻入總統府，以暴力把馬杜羅綁架至美國」。然而馬杜羅的指控，不僅被美國總統川普、國務卿龐佩奧一口否認，極度難堪的國務院、司法部與緝毒局（DEA）更打算回頭追查涉案的傭兵集團「美國白銀公司」，涉嫌的非法軍火交易、非授權軍事服務與「毒梟交易」問題。

影／佛州碼頭目擊瀕危鋸鰩 專家：與新冠封鎖無關

美國佛羅里達州一名男子3日跟朋友到碼頭釣魚，竟意外目擊瀕危的櫛齒鋸鰩（Smalltooth Sawfish）在游水。一位...

半數男性自認擔起較多孩子自學責任 80%女性看法相反

受到新冠肺炎疫情影響，民眾比平常花更多時間在家中從事活動，包括大人在家工作、小孩在家上課等。根據調查公司Morning ...

防北京在人大前動手 美國務卿：香港自治報告延後出爐

美國去年通過香港法案，其中要求國務院每年評估香港自治情況並向國會提交報告；美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo...

川普喊立即重啟經濟 疫情擴散也要做

美國總統川普5日表示，美國必須立即開始重新開放經濟，即使更多美國人因此感染新冠病毒甚至死亡也得這麼做，但他6日強調，白宮的防疫工作小組將「無限期繼續運作」。

川普：白宮新冠病毒工作小組將「無限期」繼續運作

川普6日表示，白宮新冠病毒工作小組將「無限期」繼續運作。他在一連串推文中說，由副總統潘斯領導的這個小組在整合大量高度複雜...

45歲以下的民主黨員 高達4成主張撤換拜登

45歲以下的美國民主黨黨員中，4成的人看過前副總統拜登否認1993年性侵當時的助理李德的訪談後，認為民主黨應該另請高明，...

川普：解封會死人但國家須盡快重啟 抗疫小組將退場

至少兩分預測報告指出，隨著各地解封，美國因新冠肺炎死亡人數將攀升，但川普總統5日說，可能會有一些人死亡，但他必須讓國家盡快開放，「沒有事情是完美的，民眾會不會受負面影響？會。但我們必須讓國家盡速開放。

新冠病毒變種變更強！患者檢測陰性 症狀卻不消除

編譯樊蕙／綜合5日電

影／變態房東趁疫情劫色 「歡迎用肉體繳房租」

為遏阻新冠肺炎，美國各州頒布居家避疫令，也導致整整三分之一租屋族繳不出房租，但有變態屋主居然趁火打劫，登廣告想要讓女租屋族「性愛抵房租」。

川普將提證據病毒源自武漢 情報首長不苟同：病毒非人造

川普總統與國務卿龐培歐近日皆表示，新冠病毒來自中國武漢實驗室，川普5日還說，將提出證據確鑿的報告；但參謀首長聯席會議主席麥利與國家情報總監被提名人賴特克里夫同一天都表示，還不知道病毒來源地，也沒有證據

跟川普唱反調質疑瘧疾藥 美吹哨者被炒提起訴願

「吹哨者」生物醫學高級研究和發展管理局(BARDA)局長布萊特(Rick Bright)上月遭革職，他5日提起訴願，稱他「優先以科學和安全權衡政治利己主義」，提出與川普總統相悖的公衛考量而被降職；另外

熱門新聞

金正恩和「替身」交談畫面曝光！網驚喊：哪一個才是真的

向全國致歉 三星第三代掌門：子女不接班

偷給酒和手機與男囚發生性關係 26歲性感女獄警被捕

美股道瓊回檔跌逾200點 就業人數爆減拖累信心

美失業3千多萬人不算慘 這國逾1.2億人因封鎖措施失業

45歲以下的民主黨員 高達4成主張撤換拜登

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。