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影／佛州碼頭目擊瀕危鋸鰩 專家：與新冠封鎖無關
美國佛羅里達州一名男子3日跟朋友到碼頭釣魚，竟意外目擊瀕危的櫛齒鋸鰩（Smalltooth Sawfish）在游水。一位專家則表示，這不見得和佛州因應新冠肺炎封鎖6周有關。
「今天早上在印第安河（Indian River）的墨爾本灘（Melbourne Beach）目擊到了不起的景象。從沒想過我居然能見到其中一種鋸鰩，尤其是像這樣，這麼大又那麼近。」阿瓦雷茲（Michael Alvarez）在臉書寫道：「最棒的是，一共有3隻！我們粗估拍到這隻至少3.6公尺。」
連同喙部，櫛齒鋸鰩最大可長到7.6公尺。阿瓦雷茲告訴當地媒體，他們知道這是一生一次的機會，立刻把同行的友人都叫來看，也有人立刻聯繫佛州魚類及野生動物保護委員會（FWC）。
FWC專家凱爾（Michelle Kerr）告訴路透，阿瓦雷茲拍到的似乎是瀕危的櫛齒鋸鰩，但因為她沒有親眼看到，也就無法確認。除櫛齒鋸鰩外，還有人在另一處目擊到公牛鯊（Bull Shark）出沒。有人認為，這要歸功於新冠肺炎疫情導致人類減少活動。
海洋發現中心（Marine Discovery Center）執行總監特魯克索（Chad Truxall）表示，日常觀測並未注意到海洋生物活動有大幅改變，也說光是6周的封鎖令不足以讓鯊魚活動增加，「每年一到這時，你會目擊更多海牛或海豚在這帶出沒，常見的也包括鯊魚」。
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